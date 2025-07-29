Ожившая спортсменка рассказала, что увидела на том свете

41-летняя британка Виктория Томас раскрыла подробности своего состояния во время остановки сердца, длившейся 17 минут. Все случилось в спортзале на очередной тренировке. Женщина внезапно почувствовала слабость, голова закружилась и она упала. Через несколько минут на место прибыла бригада скорой помощи.

"Помню, что резко потемнело и ничего не стало. Затем я осознала, что смотрю на свое тело сверху вниз. Я наблюдала за собой, видела пол спортзала с высоты. Первая мысль была о том, что мои ноги выглядят очень толстыми", - рассказала женщина Mirror.

Как потом рассказали врачи, ноги пациентки действительно выглядели опухшими. Виктория Томас добавила, что после остановки сердца не ощущала "какого-то особого покоя" и не видела света.

"Я просто наблюдала за собой и видела вокруг какие-то желтые машины", - уточнила она.

Позже врачи диагностировали у Томас сердечную недостаточность. Причем прогноз медиков был неутешительный. Сейчас британка восстанавливается после сложной операции, несколько раз в неделю посещает тренировки по нетболу и готовится к соревнованиям.