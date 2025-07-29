«Поднять украинские флаги!» Как адмирал Саблин спасал Черноморский флот

3 марта 1918 года молодая Советская республика была вынуждена подписать с Германией Брест-Литовский мирный договор. Однако военная угроза со стороны Германии не уменьшилась.

Германская интервенция на Украине и в Крыму

Ещё 9 февраля 1918 года Германия и её союзники заключили в Брест-Литовске мирный договор с правительством самопровозглашённой Украинской Народной Республики (УНР) – Центральной Радой. По этому договору признавалась независимость Украины, и немцы получали формальное право вторгнуться на Украину под предлогом оказания помощи Центральной Раде в восстановлении её власти.

Советское правительство в Москве могло оказать лишь незначительную военную поддержку Советской Украине, так как строительство Красной Армии ещё только начиналось. Большевики воевали с Германией и её союзниками на Украине посредством Украинской и Донецко-Криворожской Советских Республик. Но они также были очень слабыми в военном отношении и не смогли оказать серьёзного сопротивления австро-германской интервенции.

В ходе оккупации Украины германское политическое руководство решило, что Центральная Рада, несмотря на всю свою лояльность немцам, не слишком надёжное правительство. 29 апреля 1918 года немцы осуществили в Киеве военный переворот и привели к власти бывшего царского генерал-адъютанта Павла Скоропадского, которого провозгласили «гетманом Украинской державы». Это была совершенно номинальная фигура, марионетка Германии, призванная выполнять роль ширмы оккупационного режима.

Вице-адмирал Саблин

Российский Черноморский флот, базировавшийся в Севастополе, не был упомянут в российско-германском Брест-Литовском договоре. Однако, поскольку Украина предъявила претензию на Крым, угроза нависла и над Черноморским флотом. 25 апреля 1918 года германские войска вошли в Симферополь.

Совет Народных Комиссаров в Москве под председательством Ленина ещё 23 апреля отдал Черноморскому флоту директиву «оказать энергичное сопротивление захвату Севастополя, а в случае невозможности удержать Севастополь со всеми судами перейти в Новороссийск, уничтожив все остающиеся в Севастополе суда, имущество и запасы».

Выполнение приказа наталкивалось на общую деморализацию Черноморского флота, вызванную революцией. Дисциплина на кораблях была давно расшатана. Матросы отстранили от власти прежнее командование, при этом плохо слушались своих выборных комитетов. Директива об оказании сопротивления и о возможном уходе в Новороссийск обсуждалась на митингах корабельных команд. В этой тревожной обстановке до части матросов начала доходить необходимость восстановления единоначалия. Команды крупнейших кораблей флота – линкоров «Воля» (бывший «Александр III») и «Свободная Россия» (бывший «Екатерина Великая») – постановили вернуть командование флотом прежде отстранённому вице-адмиралу Михаилу Саблину.

Саблин 29 апреля приказал поднять на кораблях Черноморского флота украинские флаги, а тем, кто не захочет этого сделать, разрешал уйти в Новороссийск. Здесь нужно отметить характерное настроение многих офицеров того времени. Они считали, что власть большевиков долго не продержится. Не верили они и в прочность «Украинской державы». Они полагали своим долгом сохранить Черноморский флот как боевую единицу до восстановления в России «законной власти». Саблин придерживался именно таких «белогвардейских» настроений. Он стоял за единую, неделимую Россию, а перевод флота под юрисдикцию Украины был с его стороны тактической уловкой.

Уход в Новороссийск

Однако германское командование, к которому Саблин обратился с уведомлением, что флот принадлежит Украине, не признало этого акта. Немцы хотели заполучить весь Черноморский флот. Тогда Саблин увёл из Севастополя в Новороссийск часть флота во главе с двумя линкорами. В Севастополе, однако, остались 7 старых линкоров, 3 крейсера, 15 подводных лодок (9 были выведены из строя экипажами), 7 эсминцев и 2 миноносца.

1 мая ушедшие из Севастополя корабли сосредоточились в Новороссийске. В тот же день Саблин получил радиограмму германского командующего Германа фон Эйхгорна из Киева с требованием вернуть корабли в Севастополь и передать их Германии. Но отдавать славный флот противнику в Мировой войне не хотели тогда ни офицеры, ни матросы.

На кораблях состоялся референдум, в ходе которого большинство матросов высказалось за восстановление единоначалия на флоте в лице Саблина. Саблин обратился к морякам с речью, в которой призывал их не слушать большевистских агитаторов, выступающих за потопление флота. Это было похоже на мятеж против советской власти. Черноморский флот вышел из подчинения Москве.

Наступление германских войск, между тем, продолжалось. В начале мая они вошли в Донскую область. Создалась угроза прорыва немцев в Новороссийск. В этих условиях Саблин убеждал флотские команды, если они будут поставлены перед выбором – затопить корабли или уйти к немцам в Севастополь – выполнить последнее. Опять же на первом месте было сохранение флота как боевой единицы. Саблин не сомневался, что Германия потерпит поражение в Мировой войне, и флот снова вернётся к России.

Затопление

Советское правительство, решая судьбу флота, исходило из других соображений. Черноморский флот мог быть потом использован белогвардейцами. Эта перспектива побудила Ленина и Троцкого в первых числах июня 1918 года настоять перед Советом Народных Комиссаров о секретном приказе затопить Черноморский флот. С этим приказом в Новороссийск прибыл уполномоченный из Москвы.

Саблин с целью отмены этого приказа выехал в Москву, где был арестован (позже ему удалось бежать и пробраться к белым на юг России). На кораблях шли митинги, в которых обсуждалась судьба флота. Заместитель командующего капитан первого ранга Александр Тихменев вновь инициировал референдум на кораблях. В ходе его большинство – около 1000 моряков – выступили за то, чтобы ждать дальнейшего развития событий, а в случае прихода немцев – сражаться против них. 900 моряков высказались за уход в Севастополь, 450 – за затопление. Тихменев отбросил вариант «ждать» как нереалистичный и отдал приказ кораблям идти в Севастополь к немцам.

На кораблях Черноморского флота разгорелись нешуточные страсти. Шли драки и даже убийства несогласных. Развилось повальное дезертирство. Многие отказались повиноваться командующему и выступили за выполнение приказа из Москвы. 17 июня Тихменев вывел из Новороссийска линкор «Воля», за ним последовали крейсер «Троян» и шесть миноносцев. Попытка вывести также линкор «Свободная Россия» потерпела неудачу.

Ушедшие в Севастополь корабли впоследствии вернулись в российский Черноморский флот – в составе белогвардейских Вооружённых Сил Юга России, а после окончания гражданской войны были уведены во французские колонии в Африке.

18 июня прибывший из Москвы комиссар Фёдор Раскольников руководил затоплением оставшихся в Новороссийске кораблей. Линкор «Свободная Россия» и ещё 13 судов погрузились на дно Цемесской бухты.