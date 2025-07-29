Любовница с большой буквы. Успенская рассказала правду о себе

Певица Любовь Успенская не скрывает: с юности она не была обделена вниманием представителей противоположного пола. Четыре брака артистки нельзя назвать счастливыми, однако она из-за этого не переживает, называя себя любовницей с большой буквы.

© runews24.ru

Исполнительница хита «Кабриолет» была замужем четыре раза. При этом Успенская не скрывает: даже со штампом в паспорте позволяла себе интрижки на стороне.

Любовь Залмановна отмечает: в 16-летнем возрасте она влюбилась в мужчину гораздо старше себя. Их роман был бурным, но закончился печально. Будущая звезда узнала о беременности, ей срочно пришлось делать нелегальный аборт. После этого мужчина исчез. Воспоминаниями Успенская поделилась с Лерой Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион».

© Личный блог Любови Успенской

После того как юная исполнительница столкнулась с первым успехом, в ее жизни появился музыкант Виктор Шумилович. Вскоре звезды поженились, а через несколько месяцев девушка узнала, что ждет двойню.

Однако счастливую семью построить не вышло. Один из малышей скончался при родах, а второго не стало спустя неделю. Первым в череде несчастных случаев было падение беременной артистки.

На довольно большом сроке Успенская выпала из троллейбуса и приземлилась на живот. Медики несколько дней боролись за жизнь молодой матери и ее малышей, но спасти удалось лишь Любовь. Пережить горе они с мужем так и не смогли — брак распался.

Успех и поиски семейного счастья

Затем в жизни Успенской были еще два брака. Вторым мужем знаменитости стал Юрий Успенский. Мужчина работал чиновником в Киеве. Ради певицы он бросил свою жену, и даже согласился с молодой возлюбленной на переезд в США.

Однако через шесть лет брака перед артисткой встал выбор: жить с мужем или отдать всю себя карьере, большой сцене и гастролям. Творчество на тот момент оказалось важнее, и Успенская без раздумий рассталась с супругом.

Вскоре она встретила Владимира Франца, который не только стал ее третьим мужем, но и продюсировал альбомы. Общие взгляды не спасли брак. Спустя три года пара развелась.

Отношения с американцами — табу

Долго артистка не была в одиночестве. В конце 1980-х она встретила бизнесмена Александра Плаксина. Мужчина был покорен красотой певицы настолько, что уже на второй день знакомства подарил ей большой белый автомобиль.

Этот поступок сильно впечатлил Успенскую. Позже артистка признается: в мужчинах она ценит щедрость, а русскую душу чувствует за версту.

«Какой бы он ни был симпатичный, состоятельный. Не наш менталитет. Настолько чужие (американцы. — Прим. ред.), не близкие по духу и по понятиям», — поделилась певица.

Она отметила, что американские мужчины галантны и заботливы, но лишь до первого счета в ресторане. Когда им приходится платить за избранницу, она сразу перестаёт быть привлекательной и интересной.

Четвертый брак

С Александром Плаксиным Успенская наконец-то почувствовала себя как за каменной стеной. Мужчина был добр, не трясся над деньгами и искренне полюбил спутницу. Через год после знакомства пара поженилась.

Дорогие подарки, постоянное внимание и счастливая семейная жизнь не могли сравниться с главным достижением пары. Именно в этом браке Любовь Успенская наконец-то смогла обрести счастье материнства.

В 1989 году артистка родила дочь Татьяну. Когда жена приехала из роддома, предприниматель поставил перед ней ультиматум: Любовь должна бросить карьеру и посвятить себя семье. Но исполнительница не поддалась на это.

© Личный блог Любови Успенской

Их брак продлился 35 лет, но назвать его счастливым звезда не может.

Проблемы с дочерью

Когда Любовь решила вернуться на Родину, Плаксин отказался ехать с ней. Более того, мужчина оставил в Америке дочь. По словам Успенской, она знала, что муж настраивал Татьяну против нее, но ничего поделать не могла.

Вскоре девушка попала в плохую компанию, начала употреблять наркотики и столкнулась с проблемами с ментальным здоровьем.

© Личный блог Любови Успенской

После приезда в Россию Татьяна стала желанной гостьей на телешоу. Она рассказывала о жестокости матери, чем оскорбила родительницу.

После этого Любовь Успенская завила, что сильно обижена на дочь и отношения сильно пошатнулись.

«Что с ней происходит — я не знаю… Таня, прости, что я тебя чересчур сильно любила… Ты свободна — делай что хочешь. Больше, чем ты сделала, ты мне не навредишь. Я не могу тебя простить», — делилась певица.

Однако через год отношения женщин наладились. Плаксина начала ездить с матерью на гастроли и тоже увлеклась пением.

Нежные, но не единственные

Любовь Успенская отметила: чтобы все время быть энергичной, ей нужна энергия разных мужчин.

При этом звезда не понимает, как избранники могли изменять ей. Новости о неверности мужа сильно ранили ее. Тогда же вышла песня «К единственному нежному». Экс-супруг после этого пытался наладить отношения, но артистка была непреклонна.