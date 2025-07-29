При каком царе русские узнали, что такое коррупция

На Западе существует мнение, что предрасположенность к коррупции является частью русской идентичности. Из-за этого, как полагают аналитики из-за рубежа, попытки борьбы с коррупцией в России обречены на неудачу. Однако коррупция не всегда была частью российской жизни. Так кто же был тем правителем, при котором она возникла?

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Времена древности

Изучение древнерусских текстов показывает, что в далекие времена воровство не упоминалось как распространенное явление. В эпоху до христианизации Руси экономический ущерб населению причиняли только враждебные набеги. С приходом христианства и внедрением заповеди "не кради" ситуация не изменилась.

Ярослав Мудрый, осознавая недостаточность только религиозных норм для управления обществом, ввел "Русскую правду" – свод законов, где были определены наказуемые действия. Однако даже в те времена массовое воровство не было характерно для общества.

Замечания о доверии и честности русских делали и иностранные гости. Например, немецкий епископ Оттон Бамберский, посетивший Русь в XII веке, отмечал открытость и доверие между людьми, указывая на отсутствие необходимости запирать свои сокровища.

Честность русских купцов также находила отражение в литературе, как, например, в сказке Сергея Аксакова "Аленький цветочек", где дочь купца ради сохранения отцовской репутации отправляется к чудовищу. Этот поступок в XIX веке воспринимался как должное.

Начало коррупции

Первые свидетельства коррупции связывают с правлением Ивана Грозного. Именно тогда зарубежные дипломаты начали отмечать распространение взяточничества среди московских чиновников.

"В XVI веке произошло формирование централизованного управления в России, достигшее своего пика во времена Ивана IV," – комментирует кандидат исторических наук Александр Веселов из Национального исследовательского университета «МЭИ».

По его словам, сложившаяся система управления способствовала укреплению коррупции в условиях усложняющейся социально-экономической структуры общества.

Ситуация усугубилась в эпоху Петра I, когда коррупция достигла значительных масштабов. Примером может служить деятельность сибирского губернатора Матвея Гагарина, причинившего ущерб государственной казне, и князя Григория Волконского, обогатившегося на строительстве Тульского оружейного завода. Близкий сподвижник Петра Великого, князь Александр Меншиков, также был известен как коррупционер, у которого конфисковали огромные суммы денег.