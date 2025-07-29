Как русские женщины использовали магию

На Руси часто для достижения каких-либо целей привлекали магию. Наши предки верили в то, что ритуалы помогут в кратчайшие сроки заполучить желаемое. Часто к магическим обрядам прибегали русские женщины, желающие устранить соперниц.

© Соцсети

Разные способы, цель одна

Самый распространённый способ – напоить соперницу «мёртвой водой». Женщины так делали, когда понимали – в их семейную жизнь вторглась разлучница.

На Руси под мёртвой понималась вода, которая оставалась после обмывания тела покойника. Считалась, что от порчи, наведëнной таким образом, адресат непременно пострадает. Конечная цель такого магического воздействия – физическое устранение нежелательного лица. Существовало поверье, согласно которому, человек, выпивший «мёртвую воду», начинал тяжело болеть и в конце концов умирал.

Для ещё одного обряда требовалась любая личная вещь соперницы: предмет одежды, лента, которую вплетали в косы. Порой в ход шли также волосы или даже срезанные ногти. Далее женщина, желающая устранить конкурентку, с добытыми «атрибутами» тайно отправлялась к деревенским ведуньям и колдуньям. Как правило, в этом случае заговоры делались на смерть. С дамами, которые осмеливались посягнуть на счастливую семейную жизнь, церемониться было не принято.

Поэтому любая представительница прекрасного пола, знающая за собой «грешок», очень тщательно следила за своими вещами. Волосы тоже собирали и сжигали в печи на убывающей луне.

Лишние вещи

Следующий вариант наказать разлучницу – сделать подклад или науз. Жена неверного мужчины из перьев птиц, волос и других предметов собирала кольцо, которое «доставляла» в дом соперницы. Идеально, если удавалось науз зашить в подушку. Ещё верили, что в качестве подклада можно использовать землю с могилы. Горсть обычно оставляли у входной двери в дом разлучницы.

Иногда к помощи магии прибегали прямо на свадьбе. Для сглаза было достаточно шёпотом произнести заговор определённого содержания за свадебным столом. Будущей жене недоброжелательница могла воткнуть иголку в одежду или насыпать мак на обувь. Обо всех этих манипуляциях прекрасно знали матери невест. Чтобы обезопасить своих дочерей, они прикрепляли девушкам к платью булавки или повязывали алый пояс – их считали сильными амулетами от сглаза.