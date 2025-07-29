В апреле 1915 года, во время Первой мировой войны, немецкие войска впервые применили хлор в виде химическое оружие. В результате газовой атаки погибли около шести тысяч человек со стороны союзных армий, тысячи были ранены. Пострадали и сами немцы: ветер сдувал часть газа обратно.

Атака показала, что существующие защитные средства неэффективны: ни английские, ни французские, ни немецкие маски не справлялись с отравляющим газом. Именно тогда русский ученый-химик Николай Зелинский создал первый полноценный противогаз с фильтром из активированного угля. Он защищал не только дыхательные пути, но и лицо и глаза, при этом был удобен и надежен в боевых условиях.

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Несмотря на значимость открытия, Зелинский отказался патентовать изобретение. Он считал, что наживаться на страданиях людей недопустимо.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.