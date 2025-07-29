Гольштейн-Готторпы против Брауншвейгов: кто победил в войне за русский престол

Пётр I внёс новую династическую смуту в Российское государство. Убив своего сына Алексея, он не оставил прямого наследника престола. Сам он не успел назначить себе преемника. Череда дворцовых переворотов в середине XVIII века была вызвана тем, что на русскую корону претендовали две побочные, через дочерей, линии – самого Петра I и его старшего брата Ивана V. По мужским же предкам это были линии, соответственно, Гольштейн-Готторпов и Брауншвейг-Люнебургов.

Завещание Екатерины I

Сразу после смерти Петра I 28 января 1725 года гвардия при поддержке всесильного князя Александра Меншикова объявила самодержавной императрицей жену Петра – Екатерину, урождённую Скавронскую. В России ещё не было, чтобы престол занимала женщина, тем более не имевшая ни капли царской крови. Правда, после смерти царя Фёдора Ивановича, сына Ивана Грозного, в 1598 году царицей временно была провозглашена его жена, сестра Бориса Годунова Ирина. Но то был только манёвр с целью передать престол самому Борису. Теперь же бывшая лифляндская горничная стала на целых два с лишним года единовластной повелительницей огромной державы. Но после Петра Великого, перевернувшего Россию, всякое было возможно.

Екатерина приняла меры, чтобы обеспечить престол за потомством своего мужа. Она заблаговременно составила завещание, в котором устанавливалась чёткая очерёдность занятия русского трона. Екатерина не могла не учитывать наследственных прав внука Петра I, за которым стояла часть русской знати, – Петра Алексеевича, сына его сына Алексея от первой жены. Он и был провозглашён императором после смерти Екатерины I в 1727 году.

Завещание Екатерины I определяло, что в случае бездетной смерти Петра II преимущественным правом на корону пользуется её и Петра I старшая дочь Анна или её сын. Следующей после них по порядку старшинства в наследовании престола становилась младшая дочь Петра I и Екатерины – Елизавета или, при наличии у неё сына, последний.

Пётр III: 32 года в ожидании престола

Пётр II умер всего четырнадцати лет от роду в 1730 году, в назначенный день своей свадьбы с княжной Екатериной Долгорукой. Если следовать завещанию Екатерины I, русский трон должен был сразу перейти к Петру III. Поясним, почему.

Анна Петровна, старшая дочь Петра I и Екатерины, родилась в 1708 году. В 1725 году она вышла замуж за герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. В 1728 году у неё родился сын Карл Петер Ульрих. Вскоре после родов Анна Петровна умерла. Таким образом, Карл Петер Ульрих становился первым в очереди на русский престол. Он и станет в итоге всероссийским императором под именем Петра III, но только спустя тридцать два года. Более того, его прямые потомки будут царствовать над Россией до 1917 года. В России утвердится династия Гольштейн-Готторп-Романовых, как её официально именовали за рубежом.

Но что же помешало Петру III Гольштейн-Готторпу сразу вступить в права наследования, принадлежавшие ему по завещанию его царственной бабушки?

Временный успех линии Ивана V

Помешали очередные интриги русской знати по поводу престолонаследия. Наружу выплыли интересы забытой, казалось бы, линии старшего брата Петра Великого – царя Ивана V, умершего в 1696 году. У него тоже не осталось мужского потомства, зато были три дочери.

Кто-то в русской знати обратил внимание на то, что дочери Петра I и Екатерины I не могли считаться законными. Они родились в 1708 и 1709 гг. соответственно, а Пётр и Екатерина обвенчались только в 1712 году. Поэтому была предложена кандидатура на престол второй дочери Ивана V, вдовы герцога курляндского, — Анны Иоанновны.

Анна Иоанновна была бездетной и потому приблизила к себе племянницу – дочь своей старшей сестры Екатерины от герцога мекленбургского Анну Леопольдовну. В 1739 году Анна Леопольдовна была выдана замуж за герцога Брауншвейг-Люнебургского Антона Ульриха. В 1740 году, незадолго до смерти Анны Иоанновны, у Антона Ульриха и Анны Леопольдовны родился сын, которого назвали Иваном. Этому ребёнку, известному в нашей истории как Иван Антонович или Иван VI, Анна Иоанновна и завещала трон.

По мужской линии Иван VI, таким образом, продолжал династию Брауншвейг-Люнебургов, будучи по женской линии потомком Ивана V.

Но его царствование оказалось недолгим. Годовалый младенец с его матерью-регентшей и отцом-генералиссимусом Российской империи был свергнут в результате переворота, предпринятого второй дочерью Петра I от Екатерины – Елизаветой. Заключённый в тюрьму, Иван VI погиб затем в царствование Екатерины II. А Елизавета, сама предпочитая остаться бездетной, решила исполнить завещание своей матери по части наследования престола и согласилась передать корону Петру III, но только после своей смерти.

Так возобладала линия женских потомков Петра I, которая по мужской линии утверждала на российском императорском троне династию Гольштейн-Готторпов.

Культ Петра I при его потомках

Из представленного обзора видно, что в той династической смуте шансы потомков Ивана V, а следовательно династии Брауншвейг-Люнебург-Романовых, закрепить за собой русский престол были не ниже, чем шансы потомков Петра I – Гольштейн-Готторп-Романовых. Последним помог его величество случай, который вполне мог помочь и другой стороне. И тогда бы до революции (если бы она состоялась) Россией правили бы потомки Ивана V.

Вопрос о том, как выглядела бы тогда история России для многих поколений русских людей, представляется далеко не праздным. Дело в том, что культ деяний Петра Великого стал создаваться в России только в царствование его дочери Елизаветы Петровны. Она привлекла для этого целый штат придворных историографов, среди которых главное место занял Пётр Никифорович Крёкшин. Он известен как собиратель исторических документов о Петре I и автор «Краткого описания блаженных дел великого государя, императора Петра Великого, самодержца всероссийского» — весьма объёмистого тома исторических рассказов.

«Краткое описание» Крёкшина уже его современники характеризовали довольно критически. Так, один из соратников Петра Великого, первый русский историк Василий Никитич Татищев, называл записки Крёкшина «новгородским баснословием». Русский историк и архивист середины XIX века Николай Устрялов говорил, что Крёкшин «слагал предсказания, выдумывал речи, сочинял факты».

Тем не менее до сих пор в ходу и почитаются многими за факты некоторые исторические анекдоты, запущенные Крёкшиным! В частности, это знаменитая речь Петра I перед Полтавской битвой, цитируемая даже в учебниках, а также упоминание о том, будто перед началом Полтавского сражения Пётр велел новобранцам поменяться формой с ветеранами, дабы ввести в заблуждение противника.

Можно не сомневаться, что в случае успеха линии Ивана V и Брауншвейгов никакого прославления Петра I не было бы. Возможно, в этом случае на первый план вышли бы деяния, характеризующие царя-преобразователя не с лучшей стороны: убийство сына, глумление над церковными обрядами и форменное разорение всей России драконовскими поборами и налогами.