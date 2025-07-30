Почему 30 июля не стоит гневить морского царя

Православная церковь отмечает день двух святых - великомученицу Маргариту Антиохийскую и преподобного Лазаря Галисийского. В народном календаре это день сбежавшей дочери морского царя - Марины.

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По поверьям, в этот день морской царь вспоминает беглянку и на море поднимается буря, небо может грозить громом и молниями. На стол хозяйки подавали рыбу, ранее выловленную, так как в этот день не ходили на рыбалку. Сейчас запрещено купаться, нырять или много возиться с водой, считается, что это может принести беду. Молнии и зарницы без дождя в этот день предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено, чтобы не ослепнуть.

В этот день нельзя делать предложение руки и сердца и тем более играть свадьбу. Союз окажется недолговечным. Нельзя много тратить, так как не удастся приумножить накопления.

К этому дню надо было завершить подготовку сена.

Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой ждите холодов. Липы стали жёлтыми - ждите скорую осень.

Очень жаркий день и холодная ночь - к ясному и солнечному дню.