«Чингизхан»: почему в СССР был запрещен этот ансамбль

Ансамбль «Чингизхан» был запрещен в СССР, несмотря на свою популярность и успех за рубежом. Причины запрета до сих пор остаются загадкой, но есть несколько версий.

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Группа возникла в ФРГ в 1979 году, когда набирал силу новый виток холодной войны. Первоначально гонений на «Чингизхан» в СССР не было, Центральное телевидение даже показало ролик с песней «Moskau» в новогоднюю ночь. Но потом из ЦК КПСС пришёл сигнал «стоп!». Кто был автором запрета, так и осталось неизвестным, как и причина его. В советские времена ходила версия, что причиной стал текст той самой песни про Мосикву, где, якобы, содержалась угроза забросать столицу СССР бомбами и «показать Олимпиаду». Любой, кто мало-мальски владеет немецким (группа пела именно на нём), может убедиться – ничего подобного в тексте не было, скорее, это своего рода признание в любви к Москве, хотя и своеобразное.

Еще одна возможная причина запрета была в том, что группа была слишком яркой и раскованной для советского телевидения и слушателя. В то время советская эстрада была под строгим контролем властей, и любые проявления неподобающей свободы и раскрепощенности были нежелательны.

Запрет на ансамбль «Чингизхан» был суровым. Например, в одной из школ уволили преподавателя музыки за то, что он прослушивал на уроке песню «Moskau» вместе с учениками. Тем не менее, это не помешало молодежи танцевать и петь под песни группы на танцах и вечеринках.

Несмотря на запрет в СССР, группа «Чингизхан» прославилась за рубежом. В 1980 году они заняли 4-е место на конкурсе «Евровидение», что принесло им большую популярность. Однако, в 1984 году группа распалась.

В 2005 году ансамбль возродился и выступил на международном фестивале «Легенды Ретро FM» в России. Это выступление вызвало огромный ажиотаж и ностальгию у поклонников группы. Впоследствии ансамбль совершил турне по разным странам, включая Монголию и Украину.

Сегодня группа «Чингизхан» продолжает успешно гастролировать по миру и радовать своих поклонников. В 2009 году они выступили на открытии «Евровидения» в Москве. Таким образом, несмотря на запрет в СССР, ансамбль «Чингизхан» смог найти свою вторую жизнь и продолжает радовать своих слушателей.