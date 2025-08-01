Тасмания: как тюрьмы на краю света стали наследием ЮНЕСКО

Тасмания — это не только природа и тишина, но и напоминание о колониальном прошлом. Эти тюрьмы шокируют и сегодня: как Тасмания стала музеем преступников - об этом подробнее на сайте Туристас.

В XIX веке Британия ссылала сюда заключённых, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы. Земля Ван Димена, как тогда называлась Тасмания, приняла более 73 000 человек. Тюрьмы были похожи на трудовые лагеря с мастерскими и строгим режимом — перевоспитание через труд и изоляцию часто превращалось в выживание.

Самая известная колония — Порт-Артур. Здесь строили корабли, а в главной тюрьме людей держали в полной тишине. Рядом — остров Мёртвых с могилами заключённых и охраны. Также остались шахта для непокорных, женская тюрьма в Хобарте, старейшая Richmond Gaol и станция Darlington на острове Мария.

Сегодня эти места признаны наследием ЮНЕСКО и стали музеями. Их изучают учёные, посещают туристы, а волонтёры сохраняют память о той суровой эпохе.