Сколько раз в России объявляли всеобщую мобилизацию

Впервые русский человек услышал хлёсткое слово «мобилизация» более ста лет назад, в июле 1914 года. После царского манифеста о войне, объявленной Германской империи, последовал указ императора Николая II об общей мобилизации.

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В городах 31 июля появились на стенах объявления на красной бумаге, в них были указаны места и время сбора ратников.

Первая крестьянская

Естественно, не обошлось без эксцессов. Подобного рода процессов на Руси до этого не было. Армия мирного времени составляла в те годы 1,4 млн человек. Для борьбы с Германской империей, Турцией и Австро-Венгрией этого было крайне мало.

Только за июль-август из запаса в Российской империи призвали более трёх миллионов человек. Осенью по призыву в армию были записаны ещё 715 тыс. молодых новобранцев и ратников ополчения.

Кроме того, у населения изъяли для нужд армии более миллиона лошадей. Однако были и послабления. Квалифицированные рабочие и служащие имели отсрочки и за годы войны ими воспользовались более двух с половиной миллионов человек.

Основную массу мобилизованных составили крестьяне, составлявшие в Российской империи до 80% населения. В глубинке страны приказы о мобилизации восприняли с меньшим энтузиазмом, чем в столицах.

«Разобьём казёнку!»

Были и волнения на местах из-за мобилизации. Некоторые пытались уклоняться – рубили себе пальцы; давали взятки. Но большая часть протестов случалась из-за плохо организованных мобилизационных мероприятий.

Для доставляемых призывников в дороге не хватало еды, были сложности с амуницией. Однако более всего возмущение вызвал у «запасных» сухой закон. В половине губерний империи случились водочные бунты.

Солдаты, отправленные на войну, громили волостные правления, водочные лавки.

«Слышались крики меж солдатами: «Давайте разобьём казёнку! Почему водки не дают? Надо же с родными выпить на прощанье!» - вспоминал один из участников тех событий в Барнауле Томской губернии.

Тем не менее, большая часть крестьян до поры терпеливо, как и было заведено от века, переносило тяготы военного бремени.

Вечером того же дня

Второй раз слово «мобилизация» услышали уже граждане иной страны – Советского Союза. Случилось это в день нападения Третьего рейха, 22 июня 1941 года. Мобилизационный механизм в СССР был отлажен лучше, чем в Российской империи.

Указ о мобилизации подписали вечером, в 20:45 22 июня. На деле мобилизация эта была сначала частичной, хоть в ней и участвовали почти все военные округа колоссальной страны. Призывались военнообязанные, чьи годы рождения приходились с 1905 по 1918-й.

В период с 23 июня по 1 июля в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии были призваны более 5,3 млн человек. Полмиллиона из них были офицерами запаса.

Перманентная мобилизация

Даже несмотря на военные катастрофы лета-осени 1941 года (Минск был взят через неделю войны, Киев – в сентябре), начальник Генштаба гитлеровской Германии Франц Гальдер был вынужден записать в своём дневнике в августе того же года:

«В начале войны мы имели против себя около 200 дивизий противника. А сейчас насчитываем уже 360 дивизий. Они не так вооружены и укомплектованы, как наши, их солдаты не так обучены, командование в тактическом отношении значительно слабее нашего... Но эти дивизии есть».

СССР пришлось на деле реализовывать практику перманентной мобилизации. Вёл её маршал Борис Шапошников. Несмотря на огромные потери, именно этот фактор был одним из решающих в победе над врагом.

Так же как и эвакуация промышленности и «деятельность» союзников в Африке и позже в Европе. Уже летом 1943 года командование рейха было вынуждено перебросить часть сил из-под Курска из-за высадки войск антигитлеровской коалиции в Италии.

Трудное лето 2022-го

Ну и в очередной раз о мобилизации мы услышали совсем недавно. Но прошло более 80 лет с предыдущего случая. Реалии СВО резко отличаются от таковых же в мировых войнах, в которых довелось участвовать России.

Сейчас не ведётся «тотальной войны», без разбора целей и средств. Однако современные вооружения, старт которым дала как раз Великая Отечественная война (например, реактивные системы залпового огня), способны за короткий срок «выбивать» огромное число людской силы.

Потому-то, оценив ситуацию летом 2022-го, после обмана Украиной и Западом наших переговорщиков – когда вынудили ВС РФ отойти от Киева, Сум и Харькова, но мирного соглашения не заключили – Путин и руководство армии приняли трудное решение.

Тогда, осенью 2022-го было призвано порядка 300 тыс. человек. Нужно было удерживать фронт протяженностью под 2000 км. Кроме того, только что были объявлены референдумы по вхождению в Россию освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР.

Будет ли ещё одна частичная мобилизация? Пока что мнения по этому вопросу разнятся. Например, в июне депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев заявлял что необходимость в новой мобилизации отсутствует.

А вот актёр и режиссёр Иван Охлобыстин посчитал, что мобилизация будет. Так как на «милость» Запада надеяться нечего.