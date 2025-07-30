Затерянный мир: что скрывает самая большая в мире топь

Когда человек был юн и не приступил еще к активной хозяйственной деятельности, мир выглядел совсем иначе. Поверхность планеты была покрыта непроходимыми зарослями могучих лесов, девственными джунглями и глухими болотами. В наше время размеры нетронутых земель, стремительно сокращаются, но все еще порой можно увидеть некую “открытку” из древности из представить, какой была Земля до взлета человеческой цивилизации.

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Локализация

Вот, например, раньше Восточная Европа была одним сплошным лесом, реликты которого все еще можно наблюдать. Не секрет, что Беловежская пуща — это то, что осталось от некогда сплошного зеленого убранства Европы, но сейчас сохраняется лишь в виде неких осколков.

Васюганские же болота — это яркий пример такого реликтового биотопа. Располагаются они на границе нескольких сибирских регионов: Новосибирской, Омской, Томской областей, а частью — в Ханты-Мансийском автономном округе. Общая площадь болот составляет 53 тысячи квадратных километров, а это больше, чем площадь таких европейских стран, как Швейцария или Словения.

Возраст болот составляет около десяти тысяч лет, но, что интересно, это довольно агрессивная среда, которая по геологическим меркам стремительно расползается по окрестностям. Так, например, за последние 500 лет топь выросла почти на 75%.

Впрочем, это не представляет собой большой экологической или промысловой угрозы, места там глухие, почвы малопригодные для возделывания, а болота выступают в роли естественных “легких” северного края. Они перерабатывают в год до 10 млн тонн углекислого газа, который конвертируют в чистый кислород. А еще болота — это исток десятков больших и малых рек, огромное хранилище питьевой воды и дом для десятков видов птиц и зверей, включая тех, что занесены в Красную книгу. Впрочем, под гладью покрытых ряской и тиной болот кроется своя странная тайна. В них покоятся объекты, имеющие установленное космическое происхождение.

Угроза из космоса

Целостности экосистемы огромных болот действительно угрожает опасность из космоса, а в самих них действительно полно артефактов космической отрасли.

Не надо, разумеется, полагать, что на дне покоятся десятки сбитых летающих тарелок с мертвыми большеголовыми гуманоидами внутри. Туда всего лишь падают вторые ступени ракет-носителей, вылетевших с космодрома Байконур, но это на самом деле очень большая проблема, требующая своего решения.

Несомненную экологическую угрозу этот космический мусор представляет из-за того, что в нем содержится неотработанное высокотоксичное ракетное топливо, гептил. Его остатки попадают в водоносный слой экосистемы, а дальше руслами сотен рек и тысяч ручьев распространяются по огромной территории топей. Этим объясняется исход коренных жителей с прилегающих земель. Крестьяне, предки которых поколениями соседствовали с болотами, находя на них пропитание, стали покидать родные места. Многие деревни уже сейчас стоят брошенными, еще большее их число доживает свой век, ведь здесь остались одни лишь старики. И немудрено — желающих жить в местах, где с неба падают огромные части ракет с отравой внутри еще надо поискать.

Впрочем, причудливая угроза из космоса — это не единственная проблема древних топей. Угрозу болотам представляет и активно развивающаяся газовая и нефтедобывающие промышленность, а животный мир экосистемы заметно пострадал от разгулявшихся в 90-е годы браконьеров.