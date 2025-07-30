«Салам алейкум»: что означает исламское приветствие и как на него отвечать

«Салам алейкум!» — в России это традиционное мусульманское приветствие можно услышать не только в Татарстане, Дагестане или Башкирии, но и по всей стране. Что именно означает эта фраза, в каких случаях ее говорят, как правильно отвечать на нее и когда использовать это приветствие нежелательно — в материале «Газеты.Ru».

Откуда появилось приветствие «салам алейкум»

Приветствие «салам алейкум», или в полном варианте «ассаляму алейкум», — одно из самых узнаваемых выражений в исламском мире. В переводе с арабского оно означает «мир вам», отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.

Согласно исламскому преданию, первым, кто использовал это приветствие, был сам Всевышний, когда сотворил пророка Адама. В хадисе (изречении пророка Мухаммада, мир ему) говорится, что Аллах повелел Адаму обратиться к ангелам со словами «ассаляму алейкум», и ангелы ответили: «уа алейкум ассалям уа рахматуллах» — «и вам мир и милость Аллаха». Таким образом, традиция этого приветствия начинается с первого человека. Рушан Аббясов председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий

Сегодня приветствие «Салам алейкум» — это не просто формула вежливости, а часть религиозной культуры и этики, которая уходит своими корнями в раннюю в традиции пророков, известных человечеству с древности.

«Сам пророк Мухаммад (мир ему) широко использовал его в своей жизни и рекомендовал своим последователям распространять «салям» как способ укрепления братства и доброжелательности среди людей. В хадисах говорится: «Вы не войдете в рай, пока не уверуете, а не уверуете, пока не будете любить друг друга. Не хотите ли, чтобы я указал вам на то, что, если вы будете это делать, вы будете любить друг друга? Распространяйте салям (мир) между собой», — пояснил Рушан Аббясов.

Что означает «салам алейкум» и как правильно на это отвечать

Фраза «ассаляму алейкум» — это искреннее пожелание мира, безопасности, спокойствия. В ответ следует говорить: «уа алейкум ассалям» — «и вам мира». В более полной форме говорят так: «уа алейкум ассалям уа рахматуллах уа баракатух» — «и вам мира, милости и благословения Аллаха».

«Это приветствие несет глубокий духовный смысл — человек словно произносит молитву, желая другому добра, мира и защиты», — подчеркнул Рушан Аббясов.

Культуролог, маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова обратила внимание, что приветствие «Ас-саляму алейкум» — традиционное приветствие мусульман разных национальностей, арабов-христиан и арабских евреев.

Приветствие это универсальное и одинаково применимо как к мужчинам, так и к женщинам, поскольку грамматически оформлено во втором лице множественного числа. Надежда Александрова культуролог преподаватель СПбГИК

Также эксперт отметила, что значение приветствия связано с именем Аллаха.

«Ас Салям — одно из 99 его имен, переводится как «Мир» или «Пречистый», означает, что Аллах свободен от любых недостатков и несовершенств, дарует мир и безопасность», — пояснила она.

Таким образом, в традиционном приветствии заложен глубокий смысл: мусульмане желают друг другу благополучия и мира и одновременно вспоминают бога.

По традиции мусульманам рекомендуется быть щедрыми на приветствия, поскольку сам пророк Мухаммад говорил: «Наилучшее — если накормишь голодного, поприветствуешь и знакомых, и незнакомых».

Когда уместно говорить «ассаляму алейкум»

Это приветствие принято среди мусульман во всем мире и употребляется в повседневной жизни — при встрече, входе в дом, в начале беседы, в письмах и сообщениях, отметил Рушан Аббясов. Оно также произносится при входе в мечеть, а также при обращении к группам людей.

«Существует культурный обычай, кто должен первым произносить приветствие: младший — старшему, проходящий — сидящим, входящий — тем, кто уже внутри. Это — часть исламского этикета, демонстрирующая уважение, скромность и стремление к добрососедству», — рассказал председатель Духовного управления мусульман Московской области.

Важные факты о мусульманском приветствии:

• На приветствие «салам алейкум» нужно обязательно отвечать.

• Рекомендуется использовать не меньше слов, чем использовал тот, кто поприветствовал первым.

• Мусульмане приветствуют друг друга, даже если они находятся в ссоре.

В каких случаях нежелательно говорить «Салам алейкум»

Несмотря на то, что приветствие «Салам алейкум» универсально, в некоторых случаях от него лучше воздержаться.

Исламские ученые считают, что не стоит использовать это приветствие в уборной или грязных местах, а также если оно может быть неправильно понято — например, в шутку, насмешливо или среди людей, для которых это может быть оскорбительным. Также не рекомендуется приветствовать тех, кто занят молитвой или чтением Корана, чтобы не отвлекать. Рушан Аббясов председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий

Культуролог Надежда Александрова также выделяет следующие запреты на приветствие:

мужчинам запрещено приветствовать молодых женщин, незнакомых девушек;

запрещено приветствовать человека, который принимает пищу;

запрещено приветствовать фразой «ассаляму алейкум» человека, который совершает грех.

Приветствие как часть культуры

Салям — это больше, чем просто «здравствуйте», обратил внимание Рушан Аббясов. Это проявление веры, акт поклонения, часть культуры, где каждое слово несет духовную нагрузку. Даже в переписке, телефонных звонках или при входе в онлайн-собрания верующие часто начинают с этого приветствия, демонстрируя свою идентичность и стремление к добру.

Для немусульман понимание этого приветствия может стать мостом к лучшему межкультурному диалогу. Если немусульманин услышал в своей адрес «ассаляму алейкум» — он может в знак уважения ответить тем же, а если не уверен, просто улыбнуться — ведь суть этого слова в мире, который мы желаем друг другу. Рушан Аббясов председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий

В свою очередь Надежда Александрова обратила внимание, что в современном мире традиционное приветствие — это проявление вежливости и этикета, выражение дружелюбия. А еще «салам алейкум» подчеркивает этнокультурную и религиозную идентичность, особенно когда мусульмане встречаются в немусульманских странах.

Как реагировать православным христианам на исламское приветствие и можно ли на него отвечать, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

«Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна, в которой разные народы разных религий существуют мирно. Понятное дело, что нельзя смешивать религии, нельзя говорить, что они про одно и то же: это не так. Мы верим, что истинное христианство и истинный Бог — это Иисус Христос, который стал человеком», — пояснил Николай Конюхов.

Как отметил священник, важно культурно, с любовью и добротой общаться с людьми другой веры.

Приветствие «салям алейкум» переводится как «мир вам», в нем нет какого-то подтекста, который бы означал, что человек, произнеся в ответ фразу «уа-алейкуму ас-салям», предает своего Бога. Мы всегда можем пожелать мира взаимно, потому что и в Евангелии Христос желал мира ученикам. И в современной богослужебной практике священник желает мира прихожанам. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

При этом священник напомнил о том, что в исламе есть формула вероисповедания, произнося которую трижды, человек становится мусульманином. Вот ее христианину произнести невозможно. Кроме того, полная форма ответа на приветствие «салям алейкум» взята из Корана, и заигрывать с этим тоже не стоит.