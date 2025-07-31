Почему «Каспийский монстр» стал не воином, а достопримечательностью

Необычная картина удивляет гостей Дагестана. На песочном берегу Каспийского моря «встал на мель» не корабль, а самолет. Крылья, хвост, двигатели, кабина пилотов. Сомнений, что это авиаборт, у обывателей нет. И только специалисты знают, что полноценно это судно нельзя причислить ни к авиации, ни к флоту.

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В Дагестане, на берегу Каспийского моря, вот уже больше тридцати лет стоит уникальное детище советских инженеров – экраноплан «Лунь». Сначала гибрид самолета и корабля ютился на территории военного завода «Дагдизель», а несколько лет его переместили ближе к Дербенту, в парк «Патриот».

Эффект экрана ученые открыли больше ста лет назад. Идею конструкторам подсказала сама природа. Именно с помощью «воздушной подушки» летучие рыбы перемещаются во время полета.

Экранный эффект – это резкое увеличение подъемной силы летательного аппарата во время движения над ровной поверхностью. Это может быть лед, равнинная местность или, как в случае с экранопланом «Лунь», водная гладь.

В мировой истории было сконструировано всего несколько экранопланов. Большинство из них в Советском Союзе. Первым стал «Каспийский монстр». Такое наименование ему дали западные спецслужбы. Советские ученые были лаконичнее – просто КМ.

Строили КМ на горьковском заводе, а затем в разобранном виде по Волге сплавили до Каспия, где его собрали и несколько лет испытывали. Говорят, когда экраноплан набирал скорость, в городе Каспийск люди не слышали друг друга. Шум двигателя составлял около 140 децибел. В 1980 из-за ошибки пилотов аппарат столкнулся с водой и затонул.

Потомком «Каспийского монстра» стал «Лунь». Это первый и единственный боевой экраноплан в мире. Он был вооружен шестью ракетами. На воду его спустили в 1986 году. Своими размерами он впечатлял даже профессионалов. Длина «Луня» — 73 метра, высота – 20 метров, размах крыльев – 45 метров. Весила такая «птичка» около 400 тонн.

«Лунь» мог подниматься над водой на высоту до пяти метров, при этом мог легко выдерживать волнение моря в 5-6 баллов. На борту экранопланов одновременно могло находиться до 10 человек. Использовать «самолет-корабль» планировалось в боевых целях.

В 1990 году судно заступило на боевую службу в Военно-морской флот. Благодаря высокой скорости движения – до 500 километров в час и низкой высоте пролета «Лунь» был незаметен радарам противника. Экраноплан мог легко подойти к авианосцам на расстоянии точного пуска ракет. Радиус обстрела составлял 250 километров.

С распадом СССР проект развития экранопланов был свернут, а «Лунь» отправился на вечную стоянку на каспийский берег.

Преимущество экраноплана в грузоподъемности нивелировалось его минусами. Дальность полета составляла около 2 000 километров. При этом боевые ударные самолеты могут пролетать в три раза больше и гораздо быстрее экранопланов.

Еще одна важная проблема экранопланов – организация безопасного маршрута. Сложно гарантировать, что какой-то рыбак не надумает порыбачить в месте пролета экраноплана.

Почти десять лет назад Министерство обороны обследовало экраноплан «Лунь» — корпус военного корабля был пригоден на 100 процентов. Но возвращать его на флот все равно не стали. Чудо советского кораблестроения стало одной из главных достопримечательностей Дагестана.