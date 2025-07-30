Почему Екатерина II отказалась посылать армию Суворова в США

Внешнеполитическая позиция России стала одним из факторов победы США в Войне за независимость 1775-1783 гг. Однако был возможен и другой вариант.

© И. Миодушевский «Вручение письма Екатерине II»

Просьбы Англии об отправке в Америку русских войск

Вооружённый мятеж в британских колониях в Северной Америке начался весной 1775 года. Великобритания никогда не имела большой сухопутной армии. Английское правительство обратилось к традиционному источнику пополнения своих вооружённых сил – вербовке иностранных наёмников.

Победы русской армии в Семилетней (1756-1763) и Русско-турецкой (1768-1774) войнах приковали пристальное внимание Европы. На востоке возникла первоклассная военная держава. Восхищение и опасение европейцев вызывали боевые качества русских войск и способности её командиров. Русская армия становилась желанным объектом для найма.

В 1772 году британский король Георг III назначил в Санкт-Петербург нового посланника Роберта Ганнинга. Летом 1775 года Ганнингу было поручено добиваться от России отправки в Америку экспедиционного русского корпуса в количестве 20 000 солдат и офицеров. Корпус должен был состоять из целых войсковых единиц (полков и бригад) русской армии. Ими должны были командовать русские офицеры. Лишь верховное командование корпусом вверялось британскому генералу. Россия вооружала корпус стрелковым оружием, но артиллерию предоставляла Англия. «Владычица морей» брала на себя все заботы и расходы по транспортировке в Америку русского корпуса.

Весь XVIII век поддерживались хорошие англо-русские отношения, что позволяло надеяться на благоприятный отклик России. Панин, к которому обратился Ганнинг, на словах выразил полное одобрение идее отправки русских войск на подавление мятежа колоний.

Однако Екатерина II не согласилась с предложением Панина. Возможно, что Панин говорил одно Ганнингу, а императрице – совсем другое. Неизвестно, что произошло в высоких петербургских кабинетах. Но в личном письме королю Георгу от 23 сентября (4 октября) 1775 года Екатерина II отказала в посылке русских войск, сославшись на их усталость после турецкой войны и подавления пугачёвского бунта.

Английские источники объясняют отказ России тем, что в просьбе Ганнинга содержалось условие, чтобы старшие офицеры русского экспедиционного корпуса принесли присягу на верность британской короне. Это якобы и стало формальным предлогом для отказа.

Тяжёлое положение британских войск в Америке вновь и вновь побуждало их обращаться за помощью к России. Британский главнокомандующий лорд Уильям Хау в июле 1777 года писал из Нью-Йорка в Лондон, что ему нужно 10 000 русских солдат, чтобы переломить ход войны.

В 1776 году посол Ганнинг был отозван из Петербурга в Лондон, в том числе и по причине неудачи попытки заполучить русские войска. На его место осенью следующего года был прислан молодой Джеймс Харрис, граф Малмсбери. Он возобновил просьбы об отправке русских войск в Америку. Харрис не настаивал на присяге русских офицеров Великобритании. Он выразил пожелание, чтобы командующим русских войск был назначен уже прославившийся за границей Александр Васильевич Суворов. Кроме того, Харрис старался добиться заключения официального военного союза между Россией и Великобританией, направленного против США и Франции.

Однако и Харрису не удалось добиться ничего. Екатерина писала Георгу, что «не хотела бы омрачать войною последние годы своего царствования». Это, конечно, была только отговорка. Годы Екатерины были далеко не последние. Кроме того, в свои последние годы она воевала и с Турцией, и со Швецией, и с Польшей. Но императрица чётко определила свою позицию: никакой военной поддержки Англии против США.

Более того, в 1780 года Екатерина провозгласила политику «вооружённого нейтралитета» на морях. Это означало сопротивление действиям английского флота, направленным к пресечению свободной торговли других государств с мятежными американскими колониями. Российский принцип «вооружённого нейтралитета» вызвал восхищение в большинстве стран Европы. К нему официально присоединились Швеция, Нидерланды, Дания, Пруссия, Португалия. А Франция и Испания воевали против Англии. Таким образом, Великобритания, благодаря России, оказалась тогда в заметной международной изоляции. Политика «вооружённого нейтралитета», проводившаяся Россией, сыграла важную роль в победе США в Войне за независимость.

Факторы победы США

Великобритания была вынуждена прибегнуть к найму «пушечного мяса» в германских государствах, которые тогда, из-за своей бедности, поставляли основную массу ландскнехтов во все европейские армии. Всего на стороне Англии против США воевали 30 000 наёмных немцев. Три четверти их поставило ландграфство Гессен-Кассель, из-за чего всех немецких наёмников в Америке прозвали «гессенцами». Их боевые качества были низкими, они воевали только за жалованье, которое британцы им часто не платили. Около 6000 гессенцев за время войны перешло на сторону американских колонистов, что стало важным фактором победы США в той войне.

Другим, и наиболее важным фактором стала поддержка Франции. Французский флот вёл активные и успешные операции на Атлантическом океане против британского флота. Кроме того, в США на помощь колонистам прибыл экспедиционный отряд французских регулярных войск в количестве 7800 бойцов под командованием Жана де Рошамбо.

Третьим фактором победы США (не самым последним) стала позиция России в конфликте.

Почему Екатерина отказала Георгу

Казалось бы, императорская Россия должна была сочувствовать идее подавления любых народных мятежей, угрожающих тронам и существующему порядку. Но Екатерина II не ставила выступление «цивильных» американских колонистов вровень с пугачёвским мятежом. В частных письмах и беседах императрица признавала справедливым возмущение североамериканцев. Кроме того, ей хотелось преподать урок Англии, чья имперская экспансия уже начала задевать российские интересы. Екатерина не скрывала, что не видела бы ничего плохого в том, если бы Англия потеряла Америку, что и случилось.

Как писал в 1930-х годах историк русской армии Антон Керсновский, при Екатерине II русская кровь нигде не проливалась за чуждые интересы. Если бы императрица отправила в Америку русские войска, так не было бы.

Альтернативное будущее

Нельзя сомневаться в том, что Суворов во главе русских войск в Северной Америке разбил бы армию Конгресса, взял в плен Джорджа Вашингтона и поставил на истории США жирную точку в самом её начале. Тогда мировая история могла быть совершенно другой. Место всемирного гегемона до сих пор занимала бы Британская империя.

Самое большое влияние неудача Войны за независимость оказала бы на историю политических движений. Без победы США, построенных на принципах демократической республики, трудно представить себе Великую французскую революцию и все последующие революции в Европе. Весьма возможно, что вмешательство России на стороне Англии спасло бы будущее российской монархии.