Сексуальная жизнь в Средневековье и самые дикие извращения

Средневековье часто воспринимается как эпоха суровой морали, всевластия церкви и подавления телесных желаний. Однако источники — от хроник до судебных документов — показывают другую сторону — извращенные соития. Практики, которые сегодня назвали бы девиантными, происходили не только в тайных борделях, но и в стенах храмов, школ и королевских покоев. В этой статье «‎Рамблер» раскроет всю изнанку.

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Церковный грех

Первые свидетельства о сексуальных оргиях встречаются в записях церковных соборов. Так, в Турском соборе 567 года было вынесено постановление, запрещающее священникам проводить в кельях «веселые собрания с женщинами», в которых участвуют «двое и более». Подобные указания были ответом не на теоретическую угрозу, а на реальные случаи. В одном из писем епископа Регинона Прюмского (IX век) описывается случай, когда монахи из аббатства Вервье содержали в монастыре молодых девушек и устраивали с ними «совместные ужины, за которыми следовало совместное ложе».

Королевские фаворитки и мужские бордели

При дворе французского короля Филиппа IV в начале XIV века существовал официальный титул — roy des ribauds (король развратников). Этот человек заведовал охраной публичных домов и следил, чтобы ни один «чужой развратник» не нарушал королевский порядок. Иронично, но сам двор короля в хрониках описывается как место, где интриги плелись не только на политическом, но и на телесном уровне. Например, сестра Людовика IX, Изабелла, обвинялась в том, что содержала собственный «дом наслаждений», куда регулярно наведывались молодые офицеры.

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Но не только женщины становились объектом «потребления». Согласно хроникам монастыря Сент-Женевьев в Париже, в XV веке был разоблачен бордель, где обслуживающими были мужчины. Посетителями становились как знатные дамы, так и церковники.

Садомазохизм в монастырях

В документах Ватиканской инквизиции зафиксировано несколько дел, в которых духовные лица использовали физическое насилие как часть сексуального акта. Самый известный случай — аббат монастыря Сант’Анджело во Флоренции (начало XIV века), который принуждал послушников к «искуплению плоти через боль». В его камере при обыске были обнаружены специальные кожаные ремни, плетки и железные обручи. Официальный вывод инквизиции: «распутное извращение, маскирующееся под религиозное покаяние».

Проституция под патронажем города

Несмотря на запреты церкви (парадоксальные, учитывая то, что творили в церквях), проституция в средневековых городах регулировалась и поощрялась властями. В XIV веке в Нюрнберге и Авиньоне существовали муниципальные бордели, контролируемые магистратами. Девушек отбирали по внешности и возрасту, составлялись списки клиентов, а в случае тяжелых эпидемий публичные дома закрывались лишь в последнюю очередь. Так, в Барселоне 1388 года, несмотря на разгар чумы, городской совет настаивал, что «развлечения мужчин — основа стабильности».

Особый интерес представляют le bordel d’étudiants — бордели для студентов. В Париже и Болонье студентам официально разрешалось посещать дома терпимости, а в некоторых университетах даже существовали тайные «орденские комнаты», где студенты устраивали «ритуалы» с проститутками, подражая монашеским церемониям. Архивы Болонского университета фиксируют случаи, когда студентов исключали за «телесное кощунство в университетской часовне».

Секс и казни

Некоторые сексуальные практики пресекались особенно жестко. В германских землях существовала практика публичной казни женщин, обвиненных в «нечистых связях с животными» или в «некрофильском желании». Историки не склонны считать эти обвинения достоверными — часто они были частью давления на вдов или богатых наследниц. Но факт остается фактом: обвинения в «противоестественных утехах» были удобным инструментом репрессии, особенно если женщина имела влияние или деньги.

Не столько разврат, сколько культура тела

Сегодня очевидно, что многие формы поведения, которые современнику покажутся извращенными, были неотъемлемой частью телесной культуры Средневековья. Люди того времени жили в ином отношении к телу и сексу. Они не разделяли моральные категории нашего времени — постельные практики могли быть частью обряда, акта доминирования, религиозной мистики или просто способом отвлечься от бедности и болезней. И если для монаха XV века телесное наказание было формой духовного очищения, то для богатой горожанки визит в мужской бордель — возможностью обрести ощущение власти.

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