Кто впервые ответил врагу: «Русские не сдаются!»

Во время Великой Отечественной войны адыгский поэт Хусейн Андрухаев выкрикнул знаменитую фразу «Русские не сдаются!», после чего подорвал себя гранатой. С тех пор благодаря советской пропаганде данное утверждение и приписывается героически погибшему литератору. Но историки утверждают, что фраза была известна ещё задолго до отважного и достойного уважения поступка.

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Слова, обращающие врагов в бегство

Известно, что с помощью словосочетания «Русские не сдаются!» врагов предупреждали ещё в период Первой мировой войны. Во время защиты крепости Осовец в 1914 году бойцам удалось и продержаться шесть месяцев, и обратить в бегство немецких солдат. Конечно, силы были неравны, а поэтому защитников ждала участь незавидная. Кто-то уверен, что слова выкрикнул комендант Осовца генерал-майор Николай Бржозовский, а кто-то из приписывает старшему адъютанту штаба крепости Михаилу Свечникову.

Но и мировой военный конфликт не стал первым, в котором могла прозвучать легендарная фраза. Ещё один пример стойкости – крепость Баязет, которую полторы тысячи русских солдат и офицеров не сдавали турецким военным на протяжении 23 дней. События произошли во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

С учётом трудного положения, противник предлагал русским сдаться аж восемь раз! «Русские живыми не сдаются! По переговорщикам прикажу стрелять!», – приказал майор Штоквич. Но и он не был автором этих слов.

Любителем напоминать врагам о бесперспективности их намерений был также генерал от инфантерии граф Василий Левашов. Он в годы Русско-шведской войны являлся комендантом города Фридрихсгама. В 1788 году населённый пункт осадили шведы. Последовало предложение сдаться, на что граф Левашов ответил знаменитым тезисом «Русские не сдаются!».

Первый среди первых

Всё же первым, кто предупредил противников о том, что русские не сдаются, стал сын Великой княгини Ольги князь Святослав Игоревич. За 27 лет жизни ему удалось многое: покорить болгар, разбить хазар, поставить на место византийцев. Именно ему монах Нестор, автор «Повести временных лет», приписывает фразу «Русские не сдаются!». Правда, в X веке она звучала, что очевидно, немного иначе.

Найти свидетельств более раннего употребления «боевого клича» историкам пока не удалось. Но исторические документы изучаются и в настоящее время, а поэтому не исключено, что авторство вскоре будет пересмотрено.