Примета на Емельянов день: в бане можно помириться с заклятым врагом

Православные вспоминают святого мученика Емилиана Доростольского. Он пострадал за веру в IV веке при императоре Юлиане Отступнике. В народном календаре это Емельянов, или Омельянов день. В этот день не принято было торопиться и спешить.

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Делалось это для того, чтобы отдохнуть от "страдной" усталости, ведь активно шла страда. Считалось, что сейчас в бане или озере можно было смыть с себя усталость, которая накопилась за время полевых работ. При этом шли в баню до захода солнца. Также в бане можно было помириться с заклятым врагом. Мирились с помощью веников, которыми хлестали друг друга в парной.

В этот день не играли свадеб, не совершали крупные покупки, поскольку долго радоваться приобретению не суждено. Не сидели в этот день в одиночестве, чтобы не остаться в одиночестве до конца своих дней.

Не назначали на эту дату важные дела. Верили, что они не принесут желаемого результата. Нельзя было стричься, чтобы не укоротить себе жизнь. Не выносили из дома мусор и не использовали чужую расческу. Считалось, что так можно навлечь беду на всю семью.

Если сейчас стоит сильная жара - первый месяц зимы будет холодный.

Раки выбираются из воды - скоро придет гроза. Шишек немного на елках, да и те выросли только сверху - морозы еще не скоро придут.

Дождь идет - осень ожидается сырая.