Приметы и поверья на 31 июля: что нельзя делать в Омельянов день

Мир24

31 июля по народному календарю отмечают Омельянов день. На Руси обычно завершалась жатва, но некоторые работы еще продолжались. После тяжелого рабочего дня крестьяне обязательно посещали баню всей семьей. С собой нужно было взять веники из стеблей ржи. Считалось, что они обладают целебной силой. Православные вспоминают преподобного Иоанна Многострадального.

Приметы и поверья на 31 июля: что нельзя делать в Омельянов день
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В старину верили, что тяжелая работа и суета могут навлечь беду и ошибки, поэтому избегали перегрузок и генеральных уборок. День не подходил для свадеб и важных переговоров — договоренности часто рушились. Также посещение леса для сбора ягод и грибов могло разгневать лесных духов. На Руси верили, что если в последний день июля встать на рассвете и отправиться в сад, захватив с собой монету, а потом закопать под молодым деревцем со словами «Как дерево растет, так и доходы мои множатся и до обеда молчать, то все сбудется.

Не стоит что-либо продавать или давать в долг, чтобы не навлечь денежные проблемы. Любые поездки в этот день считаются опасными и сулящими неприятности. От громкого застолья тоже следует отказаться к нищете. Если нет желания повстречаться с нечестью лицом к лицу, не стоит выходить из дома после захода солнца. 31 июля нужно быть осторожнее, общаясь с людьми. Не стоит рассказывать им о своих успехах или делиться планами могут сглазить.

Согласно приметам, если появилось много мух погода скоро испортится. Пожелтевшие листья на березе к ранней осени. Кучевые облака будто разорваны в клочья к сильному ветру.