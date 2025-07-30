Приметы и поверья на 31 июля: что нельзя делать в Омельянов день

31 июля по народному календарю отмечают Омельянов день. На Руси обычно завершалась жатва, но некоторые работы еще продолжались. После тяжелого рабочего дня крестьяне обязательно посещали баню всей семьей. С собой нужно было взять веники из стеблей ржи. Считалось, что они обладают целебной силой. Православные вспоминают преподобного Иоанна Многострадального.

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В старину верили, что тяжелая работа и суета могут навлечь беду и ошибки, поэтому избегали перегрузок и генеральных уборок. День не подходил для свадеб и важных переговоров — договоренности часто рушились. Также посещение леса для сбора ягод и грибов могло разгневать лесных духов. На Руси верили, что если в последний день июля встать на рассвете и отправиться в сад, захватив с собой монету, а потом закопать под молодым деревцем со словами «Как дерево растет, так и доходы мои множатся и до обеда молчать, то все сбудется.

Не стоит что-либо продавать или давать в долг, чтобы не навлечь денежные проблемы. Любые поездки в этот день считаются опасными и сулящими неприятности. От громкого застолья тоже следует отказаться к нищете. Если нет желания повстречаться с нечестью лицом к лицу, не стоит выходить из дома после захода солнца. 31 июля нужно быть осторожнее, общаясь с людьми. Не стоит рассказывать им о своих успехах или делиться планами могут сглазить.

Согласно приметам, если появилось много мух погода скоро испортится. Пожелтевшие листья на березе к ранней осени. Кучевые облака будто разорваны в клочья к сильному ветру.