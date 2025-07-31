Московские голуби отказались есть морских ежей

Голуби на Патриарших прудах в центре Москвы отказались есть морских ежей, передает «Абзац».

Деликатес предложила девушка, которая сидела на скамейке. Она разложила морских ежей в месте, где было скопление голубей. При этом они даже не обратили внимание на еду, а некоторые голуби демонстративно улетели.

Ранее зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что россияне могут получить штраф за кормление голубей и других птиц у жилых домов. По словам депутата, санкции можно получить в том случае, если кормление птиц создает угрозу санитарно-эпидемиологической обстановке. Гражданам могут выписать штраф до трех тысяч рублей, должностным лицам -- до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам -- до 250 тысяч рублей.