Солдатские бунты: что творилось в Советской армии 70 лет назад

После смерти Сталина и расстрела Берии страх советского народа перед властями несколько поубавился. Вскоре это вылилось в попытки активной защиты попранных прав. Осенью 1955 года в стране взбунтовались солдаты, проходившие срочную службу в строительных частях.

Причина бунтов

В середине 1950-х годов общая численность строительных частей советской армии достигала 730 тысяч человек. Солдаты привлекались к возведению большинства «великих строек коммунизма», причём работали они задаром, а их трудом распоряжалось не Министерство обороны, а гражданские ведомства. В 1955 году пресловутые «стройбаты» были преобразованы в военно-строительные отряды (ВСО), и бойцы стали получать фиксированную зарплату. Однако у командования имелся для «строителей в мундирах» неприятный сюрприз:

«Столкнувшись с проблемой нехватки рабочей силы на многочисленных строящихся предприятиях, руководство страны «по инерции» попыталось решить эту проблему старым проверенным способом – произвольным увеличением срока службы для рядового и сержантского состава строительных войск», — пишет доктор исторических наук Владимир Мамяченков.

«Срочники», надеявшиеся покинуть армию осенью 1955 года, узнали, что раньше апреля 1956 года «дембель» им не светит. К тому времени они прослужили уже по несколько лет, поэтому нетрудно представить себе негодование этих людей.

События на Урале

Первой взбунтовалась строительная воинская часть, размещённая в городе Красноуральске Свердловской области. Узнав 1 сентября от офицеров военкомата о продлении сроков службы, солдаты и сержанты пришли толпой в 250 человек к начальнику стройуправления.

Стройотрядовцы потребовали показать им соответствующее постановление Совета министров. Увидев, что у документа все печати на месте, военнослужащие в порыве ярости переломали стулья в кабинете. Партхозактив оказался сорван, но физически начальство не пострадало. Бунтовщикам данная выходка сошла с рук. Отчитываясь о причинах происшествия, обкомовские деятели писали об отсутствии у солдат клуба и бани, перебоях с обеспечением продуктами.

Строители не имели даже элементарных бытовых удобств. Например, солдаты ВСО № 1052 вынуждены были спать в недостроенном неотапливаемом помещении при температуре +3 градуса. В сильные морозы они работали не в валенках, а в сапогах, из-за чего многие получали обморожения. Неудивительно, что новость о продлении такой «службы» вызвала агрессию.

Бунт в Кемерово

Куда более масштабные выступления имели место в Кемерово. 10 сентября 1955 года большая группа «мобилизованных рабочих» разгромила кабинет управляющего строительным трестом №96, пытаясь силой заставить его подписать приказ об увольнении. В военкомате, куда затем пришли солдаты, с ними отказались разговаривать на том основании, что они «приписаны» к тресту. 12 сентября, в понедельник, 3 тысячи военных строителей не вышли на работу, заполонив вместо этого городские улицы.

«Часть рабочих вела себя агрессивно, в толпе раздавались призывы к погромам. Существовала опасность захвата административных зданий и продовольственных магазинов», — утверждает кемеровский историк Александр Коновалов.

13 сентября, когда 2 тысячи человек собрались на стадионе «Химик», к ним наконец-то «снизошло» военное и гражданское начальство, включая начальника Сибстроя, прилетевшего из Москвы. Но успокоить толпу не удалось. Некоторые кричали, что о стачке «станет известно в Америке». Управляющего трестом по фамилии Степаненко избили, и он всё же подписал приказ об увольнении. После этого руководитель потерял сознание, и был доставлен в больницу. В качестве компромисса бунтовщиков отпустили со службы с 1 декабря, но пятеро зачинщиков понесли наказание. После ряда судебных разбирательств они были приговорены к 1 году исправительно-трудовых работ (в сталинское время такое мягкое наказание было немыслимо).

Историки считают солдатские бунты достаточно уникальными для 50-х годов событиями. Не исключено, что кроме Красноуральска и Кемерово аналогичные происшествия были и в других местах, где располагались строительные части.