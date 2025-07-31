Николай II и Людовик XVI: шокирующие совпадения в жизни монархов Франции и России

Людовик XVI, французский король 1774-1792, был свергнут с трона революцией. Отдельные эпизоды и черты его жизни удивительно напоминали то, что позднее происходило с русским царём Николаем II (1894-1917). Вплоть до свержения и последующей судьбы самого Николая II.

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Трагедии при торжествах

30 мая 1770 года в Париже были торжества. Наследник престола (дофин), будущий король Людовик XVI, сочетался браком с австрийской принцессой Марией-Антуанеттой. Париж вовсю праздновал это событие. На торжествах устраивались увеселения для народа, раздача ему всевозможных угощений и подарков. Вечером 30 мая на площади Людовика XV (она была названа в честь здравствующего короля; ныне это площадь Согласия) были организованы всевозможные аттракционы. Когда начался праздничный фейерверк, одна из петард угодила прямо в толпу. Началась паника. В давке погибло 139 человек.

30 мая (по новому стилю) 1896 года в Москве происходили торжества по случаю коронации Николая II. На Ходынском поле были устроены угощения для народа и раздача ему подарков. Огромная толпа запрудила Ходынское поле. Когда пошёл слух, что угощения уже начали раздавать, стоявшие дальше от заветных столов, боясь, что им не достанется, напёрли на стоявших ближе. Началась давка, в которой погибло 1379 человек.

Трагедия на Ходынке должна была послужить зловещим предзнаменованием начавшемуся царствованию Николая II. В ней почти всё было повторением парижской трагедии 1770 года, вплоть до даты и числа погибших (совпадение трёх цифр из четырёх).

«Ищите женщину»

Последующие совпадения двух царствований носили не столь таинственно-мистический характер и могут быть приписаны тому, что распад монархического строя происходит вообще одинаково, независимо от страны.

Так, французский народ в конце XVIII века считал ответственной за многие плохие решения Людовика XVI его жену. Королеву Марию-Антуанетту не любили за её национальность, презрительно называли австриячкой. Русский народ, особенно во время Первой мировой войны, не любил императрицу Александру Фёдоровну, называя её немкой, подозревал её в шпионаже в пользу врага.

Определённая почва у этих слухов имелась. И злополучная французская королева, и последняя российская императрица были натурами волевыми, превосходя в этом отношении своих мужей, и часто давали им политические советы. А эти советы клонились исключительно к сохранению абсолютной власти монарха.

Обеим монархиням не поздоровилось. Марию-Антуанетту казнили вскоре после казни короля. Александру Фёдоровну расстреляли вместе с супругом и детьми.

Традиционная набожность

В своё просвещённое время и Людовик XVI, и Николай II проявляли большую набожность в традиционном смысле. Они много молились, любили ходить в церковь, совершать поездки по монастырям, содействовать прославлению святых и всякого рода «чудес». Оба монарха верили в Бога искренне и истово, как простые крестьяне их государств.

Такая традиционная набожность шла вразрез не только с модными веяниями того времени, но и с несколькими предшествующими поколениями самих династий. Так, и Людовик XIV, и Людовик XV больше формально следовали религиозным предписаниям и относились к церковным службам как к официальным церемониям, требуемым этикетом. Николай I, Александры II и III тоже были верующими людьми, но не увлекались религией настолько, чтобы окружать себя всевозможными юродивыми и проходимцами, как это делал Николай II, приблизивший к себе «мсье Филиппа», Митю Козельского и Григория Распутина.

Личная порядочность

Про обоих свергнутых монархов вспоминали, что они отличались высокой личной порядочностью и честностью. Особенно характерным было их целомудрие, контрастировавшее с поведением их предшественников.

У Людовика XVI его жена была единственной любовью. Это так не походило на его деда Людовика XV, который, помимо связей с фаворитками, имел целый гарем из девочек-подростков – так называемый «Олений парк». Говорили даже, что король умер, заразившись ветрянкой от одной из обитательниц этого парка. А Людовик XIV, женатый морганатическим браком после смерти супруги, имел устойчивые отношения ещё с четырьмя фаворитками.

Предки Николая II не были так развратны, как французские короли прошлого, но и не были чужды амурных развлечений. Так, Николай I имел детей от двух фрейлин. Александр II после смерти супруги женился морганатическим браком на давно любимой фрейлине, а по слухам, имел ещё четыре внебрачные связи. Николай II до женитьбы был близок с балериной Матильдой Кшесинской, но после свадьбы никого не любил, кроме жены. Таким же верным супругом был, как считается, его отец, Александр III.

Супружеская верность обоих свергнутых монархов была редким явлением для подобных «небожителей». И, как оказалось, как будто послужившим несчастным предзнаменованием.

Слабоволие и нерешительность

Николая II считали слабовольным человеком, легко поддающимся внушению со стороны (прежде всего, своей жены). Он никогда не имел чётко обдуманного плана мероприятий, которые хотел бы провести в какой-нибудь важной сфере государственного управления. Он мог в один день пообещать сделать одно, но на следующий день мог поступить совершенно противоположно своему обещанию. Точно такое же мнение за сто с лишним лет раньше сложилось про Людовика XVI.

Своей личной мягкой манерой обращения оба монарха только укрепляли такие ходившие про них слухи. Следует заметить, что эти суждения о них не были достаточно обоснованными. В некоторых вещах свергнутые монархи были принципиальны. Людовик XVI не допускал ничего, что шло бы вразрез с его религиозной совестью, даже когда это грозило потерей трона. Упорство Николая II в отстаивании принципа самодержавия было непоколебимым.

Поведение Николая II

Поведение Николая II, хорошо знавшего историю, а следовательно, знавшего и обо всех этих совпадениях, может вызвать удивление. Неужели он ничего не делал, чтобы предотвратить своё падение и повторение судьбы Людовика XVI?

Обычно говорят, что последний русский царь был фаталистом и заранее отказался от борьбы, вверяя свою судьбу Божьему промыслу. На самом деле, Николай II сознательно старался поступать совершенно противоположно Людовику XVI в том, что касалось политических вопросов. Он был убеждён: Людовика погубила его чрезмерная уступчивость. Французский король слишком легко согласился на ограничение своей власти, потому и не смог её удержать совсем. Поэтому Николай II до последнего момента сопротивлялся любым попыткам ограничить его власть. Правда, это ему тоже не помогло.