Главное поражение Наполеона: почему русская армия не сражалась в битве при Ватерлоо

Битва при Ватерлоо, произошедшая 18 июня 1815 года, является одной из самых известных сражений в истории. В ней принимали участие войска Франции под командованием Наполеона Бонапарта и коалиция европейских армий под руководством герцога Веллингтона. Однако, русские войска не принимали участия в этой битве. Почему так произошло?

© Уильям Барнс Воллен «Битва при Катр-Бра»

Существует несколько объяснений этому факту, основанных на научных исследованиях и исторических источниках. Во-первых, следует отметить, что Россия находилась в состоянии войны с Францией до 1814 года. Русская армия принимала активное участие в войнах против Наполеона и сыграла ключевую роль в его поражении. После победы над французскими войсками в Бородинском сражении и освобождения Парижа, русская армия начала возвращаться на родину.

Во-вторых, русские войска находились в состоянии истощения после длительной войны. Они испытали значительные потери и нуждались во времени для восстановления и переформирования. Битва при Ватерлоо произошла всего через несколько месяцев после окончания войны, и русская армия не успела полностью восстановиться.

Третьим фактором, влияющим на отсутствие русских войск в битве при Ватерлоо, были политические соображения. Россия, Великобритания и Пруссия были союзниками в войне против Франции, и их целью было окончательное победить Наполеона и установить мир в Европе. Однако, русский император Александр I принял решение не присоединяться к битве при Ватерлоо, вероятно, из-за стратегических соображений и желания сохранить свои силы для будущих конфликтов

Также стоит отметить, что русская армия уже сыграла важную роль в войне против Наполеона и достигла своих целей. Она сыграла ключевую роль в освобождении Европы от французской оккупации и приняла участие в подписании Парижского мира 1814 года. Вероятно, Александр I считал, что задача выполнена и участие в битве при Ватерлоо не соответствует интересам России.