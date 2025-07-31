Кровавая бойня из-за пустяка: как чемпион мира устроил перестрелку

Шесть лет назад случился один из самых громких криминальных сюжетов века в мире спорта. В башне «Око» в «Москва-Сити» произошла перестрелка с участием Магомеда Исмаилова, чемпиона мира по кикбоксингу.

Причём конфликт начался из-за пустяка – неправильно припаркованной машины. В итоге же один человек погиб, пятеро получили ранения, а спортсмен надолго загремел за решётку.

Магомед Исмаилов родился в 1977 году в Дагестане. Сегодня это имя ассоциируется с бойцом ММА, однако на счету нашего героя тоже имеются крутые достижения: в 1996-м он стал чемпионом мира по кикбоксингу, а спустя пять лет повторил этот успех. Успел Магомед пошуметь и в тайском боксе, дважды выиграв первенство России, а также завоевав серебро и бронзу на мировой арене.

Затем Магомед устроился в охрану Гавриила Юшваева, совладельца башни «Око» и экс-акционера компании «Вимм-Билль-Данн». Причём безопасность бизнесмену обеспечивали сплошь бывшие дагестанские бойцы, включая Эльдара Хамидова, который впоследствии тоже окажется в тюрьме.

Всё случилось вечером 17 ноября 2017 года. В ресторане Crystal Ballroom башни «Око» отмечали 50-летие Дмитрия Павлова, другого известного бизнесмена. Праздник был пышным: 250 гостей, звёзды эстрады вроде Григория Лепса и Валерия Меладзе. Среди приглашённых был и Юшваев.

Maybach Гавриила, припаркованный у входа, перегородил дорогу другим гостям. Охранники Павлова попросили водителя убрать машину, что привело к спору, а затем и драке с парнями Юшваева. Более того, к конфликту подключились сотрудники Росгвардии, дежурившие в комплексе. Но ситуация окончательно вышла из-под контроля.

По версии следствия, именно Исмаилов отдал приказ открыть огонь. Использовались пистолеты ИЖ и табельное оружие росгвардейцев. Конфликт переместился из фойе в ресторан, где гости в панике разбежались. В результате погиб охранник Платон Койда, ещё пятеро, включая росгвардейца Дмитрия Якобсона, были ранены. Исмаилов, как установило следствие, завладел пистолетом Якобсона, который потом исчез.

Перестрелка получила широкий отклик в СМИ. Следственный комитет завершил расследование в 2019 году, обвинив Исмаилова и Хамидова в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Исмаилову также вменили хищение оружия росгвардейца.

Дело осложнилось скандалом: следователь Левон Агаджанян, изначально обвинявший охранников Юшваева, в 2018-м неожиданно переложил вину на росгвардейцев. Позже его самого обвинили в фальсификации доказательств, и в 2020-м он был арестован.

В 2021-м Пресненский суд Москвы приговорил Исмаилова к 16 годам колонии строгого режима, а Хамидова – к 15 годам. Присяжные единогласно признали их виновными. Прокуратура требовала 19,5 и 18,5 года соответственно, но суд смягчил наказание. Однако позже Мосгорсуд отменил приговор, сочтя, что на присяжных оказывалось давление. Дело отправили на пересмотр. В 2022-м кассационный суд подтвердил необходимость нового разбирательства, и процесс тянется до сих пор.