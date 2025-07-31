Родовое древо: как предки определяли судьбу человека

В большинстве культур нашей планеты считается, что предки играют важнейшую роль в жизни последующих поколений. И дело даже не в чертах внешности и особенностях характера, передающихся по наследству. Многие религии утверждают, что от предков зависит судьба человека и то, будет ли он счастлив в жизни. Поэтому большое значение всегда имели семь колен (поколений), упоминающихся в самых разных случаях, в том числе в проклятиях.

Родовое древо Фаравахар

Проклятие до седьмого колена с глубокой древности считается самым ужасным у многих народов. Еще в мифологии древних греков упоминается такое проклятие, наложенное за детоубийство на Тантала, царя Фригии. Но концепция семи поколений зародилась не в Греции, а в Персии. Она изложена в «Книге предков», написанной основателем зороастризма пророком пророк Спитамой Заратустрой.

© Древо Фаравахар

Персидский пророк описал родовое древо Фаравахар, ставшее основным понятием его религии. Оно изображалось в виде диска с крыльями, или окрыленного солнца. В упрощенном варианте древо имело вид круга, в центре которого находился человек, живущий на земле в данный момент. От него расходились в стороны линии-ветки, связывающие его с предками.

Вместе с самим человеком получалось семь ярусов. Древние философы считали, что человек должен знать своих предков до 7 колена. В этом случае можно определить истоки тех или иных черт характера, узнать причины бед и даже предсказать с высокой точностью будущее. Считалось, что люди, лишенные знания о предках, утратили корни и обречены на неудачи и прерывание рода.

© Родовое древо

Как выглядят 7 колен?

В структуре родового древа Фаравахар нет ничего сложного. Выглядят на нем семь колен человека таким образом:

Первое колено — сам человек, живущий в настоящее время.

Второе колено — родители, то есть два человека.

Третье — это бабушки и дедушки, которых четверо.

Четвертое — прабабушки и прадедушки (8).

Пятое — прапрадедушки, прапрабабушки (16).

Шестое — деды прадедов (32).

Седьмое — прадеды прадедов (64 персоны).

Очевидно, что в наше время очень немногие знают своих предков до 7 колена. От нас этого никто не требует. Но столетия назад это было очень важное знание. В эпоху Средневековья дворяне тратили немало времени и сил на подтверждение своей родословной. Бывало и так, что некоторых предков нужно было скрыть, чтобы не портить общую картину. Например, если предок аристократа женился на крестьянке, то он мог этого стыдиться.

Как предки определяют судьбу человека

Родословные помогали подтвердить чистоту крови семьи и нередко помогали, если речь шла о спорном наследстве. Но в Древней Персии все было еще сложнее. Родословная имела религиозно-мистическое значение. Каждое поколение древние персы связывали с определенной стихией и ее энергетикой. Первое колено, то есть сам человек, находившийся в центре древа Фаравахар, был связан с солнцем. Родители взаимодействовали с энергией Луны, отвечающей за здоровье, эмоции и круг общения.

Третье колено — дедушки и бабушки, передают интеллектуальную составляющую, коммуникабельность и таланты. Четвертое связано с любовными сценариями и материальным благополучием. Пятое — это воля человека, его способность достигать намеченных целей и принимать удары судьбы. Шестое колено определяет положение в обществе. Но наиболее важным считалось колено седьмое, то есть прадеды прадедов. Они определяют Фатум, то есть Судьбу.

Итальянский криминалист и психиатр Чезаре Ломброзо, известный своей идеей «прирожденного преступника», однажды провел интересное исследование. Он изучил родословные нескольких серийных убийц и нашел закономерность. У каждого из них в роду были люди, совершившие убийства или хотя бы крайне агрессивные и жестокие персоны. Но нам повезло, что по наследству передаются не только плохие качества. От предков нам достаются положительные черты характера и таланты.

Учитывая все это, становится ясно, почему проклятие до седьмого колена считается до сих пор самым сильным. Те, кто верит в энергию предков, уверены, что это разрушит не только их жизнь, но и судьбы многих поколений их потомков. Некоторые люди настолько серьезно к этому относятся, что могут даже довести себя переживаниями до «психогенной смерти» и уйти в мир иной.