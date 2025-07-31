Мотино счастье: как ловкий вор стал национальным героем Израиля

В 90-х Моти Ашкенази был одним из самых известных и ловких воришек во всем Израиле. Обычно парень промышлял на пляжах Тель-Авива, где для того чтобы «обчистить» туристов, даже не нужно было сильно напрягаться — поднял сумку и пошел.

Но однажды с Моти произошла история, которая навсегда изменила его жизнь и отношение людей к нему. После того Ашкенази стали любить и почитать. Что же случилось? Читайте в нашем материале.

Моти Ашкенази все знали, как грозу туристов. Когда мужчина приближался к пляжу, здешние охранники сразу предупреждали отдыхающих: сумки держать при себе, смотреть в оба! И все смотрели. Но Моти все равно каким-то чудом удавалось что-то стащить прямо под носом у правоохранителей.

За свои нарушения наркозависимый Ашкенази неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Как раз тогда, когда произошла история, изменившая его жизнь, Моти находился под домашним арестом.

Дело было в 20 июня 1997 года. Рецидивист наплевал на предписанные судом правила и отправился гулять на пляж «Иерушалаим», где как раз отмечали последний учебный день школьники и студенты. Только представьте, какая «добыча»! Устоять перед соблазном Моти просто не мог.

Мужчина быстренько выбрал сумку подороже и принялся изучать ее содержимое. «Полотенце, очки, солнцезащитный крем… Но, где же кошелек?». Зарывшись рукой поглубже, Моти наткнулся на то, что заставило его ахнуть. Оказалось, что сумка набита грудой гвоздей…

Мужчина сразу же понял, в чем здесь дело, схватил сумки и побежал к ближайшему заброшенному зданию. Там он еще раз рассмотрел свою находку: перед ним лежала бомба с часовым механизмом.

Моти немедленно позвонил в полицию, хотя понимал, чем это ему грозит. Как и следовало ожидать, правоохранители не поверили воришке и посоветовали ему завязывать с наркотиками. Тогда Ашкенази не оставалось ничего другого, кроме как привлечь к себе внимание более радикальным способом. Моти выскочил на улицу и начала загораживать проезжую часть мусорными баками, сопровождая все это криками «Бомба! Не подходите сюда, здесь бомба!».

Проигнорировать такое полицейские просто не могли. Мужчину тут же «скрутили» и уже собирались везти в участок, но все же на всякий случай решили убедиться, что предмет в заброшенном доме не представляет никакой опасности. Удивлению сотрудников полиции не было предела, когда они поняли, что Моти Ашкенази говорит правду.

На место происшествия вызвали саперов и те деактивировали механизм. Выяснилось, что сумку, в которой находилось больше пяти килограмм взрывчатки, подложил на пляж террорист, три месяца назад устроивший взрыв в местном кафе.

За то, что Моти пытался спасти людей ценой собственной свободы (ведь за нарушение условий домашнего ареста ему грозил реальный срок), с него сняли все обвинения и отправили на бесплатную реабилитацию в наркологическую клинику.

Сейчас Моти уже за пятьдесят, он воспитывает пятерых детей и полностью доволен своей нынешней жизнью. Мужчина завязал с наркотиками, устроился на работу и теперь сам ведет борьбу с теми, кто отбирает имущество у их законных владельцев — Ашкенази следит за порядком на одном из пляжей Тель-Авива, где от его бдительного взгляда пока не смог спрятаться ни один вор.

Вот так простое совпадение может навсегда изменить судьбу человека.