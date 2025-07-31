На выставке знаменитого бразильского художника Ромеро Бритто произошел скандал.

Женщина подошла к стенду, где присутствовал сам автор, и прямо перед ним разбила его скульптуру, ранее купленную ее мужем за 5000 долларов. Это была характерная для Бритто работа – яркая, глянцевая скульптура в форме пончика с росписью в стиле поп-арт: сочные цвета, графичные линии, позитивные надписи и орнаменты.

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После этого женщина громко заявила Бритто, чтобы он больше не приходил в ее ресторан и не унижал персонал. Позже выяснилось, что художник действительно недавно посещал ее заведение и, по словам женщины, вел себя пренебрежительно по отношению к сотрудникам. Таким жестом она публично заступилась за свою команду, поставив человеческое отношение выше искусства.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.