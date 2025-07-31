Почему название самой древней мужской профессии стало обидным ругательством

О том, какая женская профессия считается древнейшей, известно всем. В то же время о самой старинной мужской знают не все. Связана она не с интимными услугами, как можно подумать. Называлась она… «парасит» и именно от нее произошло известное ругательство «паразит», обозначающее дармоеда.

Слово «парасит» переводится с греческого как «сотрапезник». Так в Древней Греции называли людей, развлекавших гостей на пиру. Они должны были уметь поддерживать беседы на самые разные темы, начиная от военных и заканчивая философскими. Возлежа на пиршественном ложе, как это было принято в античности, парасит мог за чаркой вина часами рассуждать о смысле жизни, декламировать стихи, рассказывать городские сплетни, басни и анекдоты.

Это была непростая профессия. Успешным в ней мог стать только хорошо образованный человек, с подвешенным языком. Умелые параситы были очень востребованы. К ним относились с уважением, делали подарки и, разумеется, сытно кормили. У профессионалов был очень плотный график и их приглашали разделить трапезу почти каждый день.

Параситом мог стать любой человек, необязательно свободный. Известно немало случаев, когда этим делом занимались рабы. Свою карьеру баснописца легендарный Эзоп начинал именно в качестве парасита. Знатные греки наперебой звали хромого и уродливого невольника к столу, восхищаясь его рассказами.

Чуть позже этот опыт переняли у греков римляне. Но требования к параситам у них были уже не такие жесткие. Граждан Рима мало интересовала философская болтовня. Задачей параситов на пиру была лесть в адрес хозяев и всяческое восхваление их дома. Также в ходу были остроты и шутки, нередко пошлые.

Как «парасит» превратился в «паразита»

Так некогда уважаемая профессия деградировала. Именно тогда слово «парасит» приобрело свою современную негативную окраску. Римские драматурги начали показывать в спектаклях параситов в качестве комических персонажей. Они были назойливыми, жадными и льстивыми любителями дармовщины.

Некоторые историки считают, что именно параситы были предшественниками шутов. Те тоже жили при господине, развлекали его и гостей своей болтовней и ужимками, терпели оплеухи и унижения.