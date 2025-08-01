Как латышские стрелки стали «преторианской гвардией» большевиков

110 лет назад в Российской империи началось формирование подразделений латышских стрелков. Во время Первой мировой войны они проявили себя как мужественные воины, предпочитавшие героическую смерть отступлению. В ходе революционных событий 1917 года латышские стрелки поддержали большевиков и стали, по словам историков, «красной преторианской гвардией». Они охраняли первое советское правительство, а во время Гражданской войны «тушили пожары» на самых опасных участках фронта. Позже многие выходцы из подразделений латышских стрелков заняли руководящие должности в Красной армии и органах власти СССР.

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© Флаг 1-го Даугавгривского латышского стрелкового батальона

1 августа 1915 года в Российской империи началось создание подразделений латышских стрелков. Они проявили себя как мужественные воины во время Первой мировой войны, а после Октябрьской революции 1917 года помогли большевикам удержать власть.

На фронтах Первой мировой

В 1915 году бои Первой мировой войны развернулись на территории современной Латвии. На фоне германского вторжения произошёл всплеск патриотических настроений среди латышской молодёжи. Студенты Рижского политехнического института предложили создавать из их числа специальные военные команды.

Идея заинтересовала многих общественных деятелей. А депутат Государственной думы от Курляндской губернии Янис Голдманис провёл совещание по этому вопросу и направил предложения по формированию латышских национальных дружин Верховному главнокомандующему русской армией Великому князю Николаю Николаевичу и в Генштаб.

© Добровольцы 3-го Курземского латышского стрелкового батальона, 1915 год

Курляндский и лифляндский губернаторы отнеслись к инициативе прохладно, но представители военного командования за неё ухватились. 1 августа 1915 года главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта Михаил Алексеев по указанию Великого князя Николая Николаевича подписал приказ о создании двух латышских стрелковых батальонов — 1-го Усть-Двинского и 2-го Рижского. Одновременно возник Оргкомитет латышских стрелковых батальонов, который возглавил Голдманис.

Местом создания латышских частей стала Усть-Двинская крепость. В них массово привлекали добровольцев. Основой командного состава были офицеры-латыши, переведённые из других подразделений русской армии.

Количество добровольцев оказалось так велико, что мест для всех в первых латышских подразделениях не хватало. Уже несколько недель спустя было принято решение о формировании ещё двух батальонов — 3-го Курземского и 4-го Видземского. Хотя инициатива создания латышских подразделений изначально принадлежала студентам, около 80% личного состава представляли рабочие и крестьяне.

С осени 1915 года подразделения латышских стрелков сражались с германскими войсками, участвуя в стабилизации фронта в районе Риги. Параллельно создавались новые национальные подразделения, укомплектованные латышами.

В 1916 году латышские стрелки участвовали в удержании Икскюльского плацдарма на левом берегу Западной Двины, прозванного Островом смерти. Они сражались, несмотря на использование немцами химического оружия. Кроме того, стрелков привлекали для нанесения ударов, призванных отвлечь внимание германского командования от событий на Юго-Западном фронте. Осенью на базе латышских батальонов были созданы полки, сведённые в две стрелковые бригады.

«Латышские стрелки показали себя отлично, проявляя массовый героизм, особенно во время Митавской операции, которая стала последним крупным наступлением войск императорской России. Это редкий для Первой мировой войны случай, когда была прорвана хорошо подготовленная оборона немецких сил», — отметил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

© Латышский стрелок с винтовкой системы «Винчестер»

Однако в дальнейшем развить успех под Митавой не удалось. Немцы перешли в контрнаступление. Латышские стрелки были глубоко разочарованы действиями командования, которые привели к напрасным жертвам.

Под конец существования Российской империи в состав латышских стрелковых подразделений входили восемь строевых полков и один запасной, использовавшийся для пополнения фронтовых частей. Общая численность латышских стрелков равнялась, по разным оценкам, 38—55 тыс. военнослужащих.

В состав каждого полка входили по два батальона, включавшие четыре роты и девять команд. На полковых знамёнах использовалась латышская национальная символика. Для стрелков-латышей был учреждён специальный нагрудный знак.

Красные преторианцы

После Февральской революции в латышских стрелковых частях стали возникать ячейки организации, известной как «Социал-демократия Латышского края».

«Это была латышская политическая структура, близкая к большевикам. Агитация за её идеи велась очень активно», — рассказал Сергей Перелыгин.

В апреле 1917 года прошёл 1-й съезд делегатов солдатских комитетов латышских стрелковых полков, избравший исполком во главе с капитаном Вольдемаром Озолсом — будущим советским разведчиком. Состоявшийся в мае 2-й съезд выразил недоверие временному правительству и выступил в поддержку большевиков.

В сентябре 1917 года началось немецкое наступление на Ригу. Латышские стрелковые части оказывали ожесточённое сопротивление врагу и понесли значительные потери, однако город пришлось оставить. Подавляющая часть полков оказалась под влиянием большевиков.

После Октябрьской революции латышские стрелки установили контроль над ключевыми железнодорожными узлами Прибалтики, не допустив переброски верных временному правительству частей на Петроград. В начале декабря 1917 года 6-й Туккумский латышский стрелковый полк прибыл в столицу, чтобы принять участие в разгоне Учредительного собрания и навести порядок в городе.

9 декабря сводная рота латышских стрелков начала охранять здание Смольного, в котором заседало советское правительство. Затем на её базе был развёрнут Сводный Смольненский батальон, его бойцы охраняли руководство новой власти, в том числе Владимира Ленина.

«На фоне революционных событий симпатии латышских стрелков разделились между различными силами, но большинство из них поддержали красных», — подчеркнул в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

В феврале 1918 года части латышских стрелков под давлением немецких войск отступили из Прибалтики на территорию современной России. Выполняя распоряжения советского руководства, они некоторое время обеспечивали безопасность учреждений новой власти и транспортных узлов. В марте 1918 года латышские стрелки сопровождали правительство большевиков при переезде из Петрограда в Москву. Личный состав латышских подразделений в дальнейшем послужил основой для формирования комендантской службы московского Кремля.

«Латышские стрелки стали преторианской гвардией большевиков», — отметил Сергей Перелыгин.

© Латышские стрелки охраняют V съезд Советов. Театральная площадь перед Большим театром в Москве, 1918 год

Весной 1918 года была создана первая регулярная дивизия Красной армии — Латышская стрелковая советская под командованием Иоакима Вацетиса. Она состояла из девяти стрелковых полков, сведённых в три бригады, и кавалерийского полка. Кроме того, в её состав входили артиллерийские, инженерные, авиационные и другие отдельные подразделения.

В дивизию переводились солдаты-латыши из других частей РККА, а также вступали граждане, эвакуировавшиеся из Прибалтики в связи с германской оккупацией. Кроме того, в различных регионах РСФСР формировались отдельные подразделения Красной армии, в состав которых входили латыши.

«Нас обзывают советскими жандармами — пусть! Ничьим отдельным интересам мы не служим. Наши силы отданы на борьбу за советскую власть, за идеалы Интернационала», — заявил летом 1918 года комиссар Латышской стрелковой дивизии Карл Петерсон.

Латышская дивизия использовалась по частям на различных фронтах Гражданской войны. По словам историков, латышские стрелки сыграли решающую роль в подавлении восстания левых эсеров в Москве и мятежа Михаила Муравьёва на Восточном фронте. Они также успешно проявили себя в ходе боёв против частей атамана Алексея Каледина.

Летом 1918 года латышские стрелки оказывали отчаянное сопротивление белым во время их наступления на Казань. За эти бои 5-й Латышский стрелковый советский полк первым в Красной армии был награждён Почётным революционным Красным знаменем ВЦИК. В дальнейшем латышские стрелки участвовали в возвращении Казани под контроль советской власти.

На Южном фронте латышские стрелки приняли участие в отражении наступления генерала Петра Краснова. Когда Вацетис стал главнокомандующим Вооружёнными силами РСФСР, дивизия осталась в его прямом подчинении.

В конце 1918-го — начале 1919 года латышские стрелки сыграли ключевую роль в установлении советской власти в Латвии. Однако в дальнейшем они были вытеснены из Прибалтики созданной с согласия Антанты войсковой группировкой под командованием германского генерала Рюдигера фон дер Гольца.

«Если бы не немцы и англичане, никаких буржуазных настроений в Латвии не было бы, а была бы советская власть», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

Осенью 1919 года латышские стрелки вошли в состав ударной группы Красной армии, сорвавшей масштабное наступление генерала Антона Деникина и добившейся фактически перелома в Гражданской войне. Кроме того, они сыграли важную роль в разгроме армии генерала Николая Юденича и в битве за Крым с войсками Петра Врангеля.

После подписания Рижского мира Латышскую стрелковую дивизию расформировали. Одни бойцы демобилизовались и отправились в получившую независимость Латвию, другие перешли на службу в различные подразделения РККА. Многие из них сделали успешную карьеру в СССР.