«Дикие времена». Как российское ТВ творило секс-революцию в 90-х

Трудно поверить, что это действительно показывали по телевидению — примерно к такому выводу сегодня приходят блогеры, рассказывая о российском ТВ 90-х и начала 2000-х годов. Эпоха практически абсолютной вседозволенности, царившей в то время, ярко проявилась на телевидении, причем не только в виде эротических фильмов в ночном эфире, но и в форме передач за гранью приличий. В таких программах одни ведущие раздевались до нижнего белья, а другие рассказывали о новинках взрослого кино или обнажали звезд. Как это было, чем свои мотивы объясняли создатели тех передач и какими их запомнили зрители, рассказывает «Лента.ру».

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«Не терпелось раздеться»

Одним из символов эры раскрепощенности на отечественном телевидении конца 90-х для многих российских зрителей стала передача «Империя страсти» на НТВ. Придумал и вел ее Николай Фоменко, который в то время переживал карьерный взлет. При этом, вопреки многообещающему названию, эта передача ставила во главу угла не эротику как таковую, а соревновательный элемент.

В «Империи страсти» обычно участвовали мужчина и женщина, незнакомые друг с другом. Пара состязалась, участвуя в несложных заданиях. Как сегодня шутят в сети, эти соревнования чрезвычайно напоминали классические развлечения от тамады на провинциальной свадьбе — например, участники рисовали на скорость птиц, устраивали пантомимы, перебрасывались воздушными шариками и одевали манекены.

Проигравший должен был снять с себя определенное количество предметов одежды, и только потом участники приступали к следующему раунду.

Все это сопровождалось обязательными остротами и ужимками самозабвенно веселящегося Фоменко. Ведущий на проекте флиртовал с девушками, примерял разные образы (например, ковбоя или поросенка), изображал типичные для той эпохи характеры, и в целом вел себя так, будто отчасти воспринимал передачу как собственный бенефис.

«Не волнуйтесь, все равно вся страна увидит все», — например, «утешил» ведущий одну из героинь программы, которая слегка переживала из-за предстоящего состязания и раздевания. «Они входят в анналы и уже оттуда не выходят. Анналы истории, то есть», — пошутил он в другой раз.

«Как бы тяжело ни было, вы обязаны смотреть нашу программу. Потому что если вы этого не делаете, не смотрите, через две минуты к вам в дверь позвонят, придут наши люди и заставят смотреть нашу передачу», — Николай Фоменко, в программе «Империя страсти».

Ближе к финалу программы оба участника обычно уже оставались практически без одежды, если не считать нижнего белья. Девушкам нередко приходилось оголять грудь — как и в других передачах того времени, эту часть тела на экране никак не цензурировали, но участница могла прикрыться подаренным ей на шоу букетом цветов.

Важно отметить, что участники были прекрасно осведомлены о характере передачи — в самом начале выпуска они ставили подпись на листе бумаги, на котором говорилось, что они готовы раздеться на «Империи страсти» до трусов.

В финале героям программы вручали призы. Победитель, которого определял сам Фоменко, обычно получал компьютер, но были и другие подарки — вроде пылесоса, книг или аудиокассет.

«Желающих принять участие в "Империи страсти" было немыслимое количество. Уму непостижимое», — спустя годы вспоминал автор сценария программы Александр Гольдбурт.

Он поиронизировал, что поначалу создателям проекта казалось, будто герои программы — «какая-то группа сумасшедших эксгибиционистов, которым не терпелось раздеться». Впоследствии, как уверял Гольдбурт, они убедились, что «в общем-то, не ошиблись».

Программа просуществовала на НТВ около полутора лет — с января 1997 по сентябрь 1998 года. Повторы выпусков впоследствии выходили на ТНТ. Несмотря на недолгий срок жизни, передача оставила яркий след в памяти телезрителей.

«Мне тогда подарили маленький телик в комнату. Сидел по вечерам, смотрел тайком от родителей», «Хорошо помню и смотрела программу "Империя страсти"», «Вспомнила абсолютно макабрическую древнейшую телепередачу "Империя страсти" с Николаем Фоменко», — вспоминали о шоу в соцсети X.

«Шло оно, конечно, ближе к полуночи. Если проигрывал мужик, ты просто выключал программу, а если девушка — в лучшем случае она была топлес, и то это было очень завуалированно. Но ты смотрел, ты сидел такой типа: "Так, щас мы дождемся"», — Валентин Петухов, (Wylsacom) блогер.

А блогер с ником Мармаж в своем обзоре отнес «Империю страсти» к телепередачам 90-х, в существование которых сегодня сложно поверить.

«В этой передаче вообще ничего не скрывали, а я напоминаю, что это шло по телику», — удивился он и отметил, что ему пришлось самому зацензурить голую грудь участниц.

«Я в шоке. Сейчас боятся показывать вульгарные моменты на ТВ. А в 90-х не стеснялись и пилили "Империю страсти"», — добавил один из комментаторов

Голые звезды и новости

Раздевались в 90-е на ТВ и в новостной программе с говорящим названием «Голая правда», которая с 1999 года выходила на московском канале М1. Из сотен аналогов на российском телевидении она отличалась тем, что ее ведущая Светлана Песоцкая обычно снимала одежду в эфире.

Иногда ведущая нарочито медленно и изящно раздевалась по ходу передачи, в иногда сразу представала перед зрителями в откровенных нарядах — к примеру, боксерских перчатках вместо бюстгальтера или в наполовину расстегнутой блузке на обнаженной груди. Случалось, что Песоцкая раздевал кто-то другой или же на ее фоне обнажалась другая девушка.

Судя по сохранившимся в сети записям, полностью ведущая не обнажалась — целиком она могла оголить лишь верх, но грудь всегда прикрывала руками. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы отрывки из передачи впоследствии были залиты на сайты со взрослым контентом.

Вместе с тем новостная повестка «Голой правды» была вполне традиционной. Рост курса доллара, арест в Москве сотрудницы американского посольства, регистрация в Центризбиркоме списка кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР, пресс-конференция организаторов фестиваля «Кинотавр» — отдельные из событий, о которых рассказывала Песоцкая. Она также освещала новости спорта.

Передача, как этого следовало ожидать, демонстрировала высокие рейтинги на М1. Кроме того, в 2000 году о ней внезапно заговорили за рубежом.

«По мере того, как сюжет раскрывается, то же делает и Светлана. (…) Она выскальзывает из бледно-зеленого жакета Chanel и сбрасывает с плеча рубашку. К этому моменту Светлана —единственная, кто хоть как-то обращает внимание на новости. Все остальные сосредоточены на ее идеальном загаре», — рассказывали в британском «Би-би-си».

«Она может рассказать вам о последних событиях в Казахстане или Кремле с максимально возможной профессиональной невозмутимостью, даже если в это время она раздевается до бюстгальтера и трусов», — заявили журналисты американского издания Orlando Sentinel.

Песоцкую там также назвали самой сексуальной новостной ведущей на российском телевидении.

«Российские голые новости», «Обнаженные новости разогревают московское телевидение», «Российское новостное шоу показывает голые факты», — такие заголовки летом и осенью 2000 года облетели западную прессу.

Как и другие программы такого рода, «Голая правда» просуществовала недолго. Несмотря на популярность у зрителей (как утверждали западные журналисты, она носила практически культовый характер) и некоторый успех за рубежом (пресса отмечала, что права были проданы в Великобританию и Францию), сегодня о ней крайне редко вспоминают в сети. Логично предположить, что на это сильно повлиял тот факт, что на раздевающуюся Песоцкую смотрели лишь зрители столичного телеканала.

А в то время как в Москве и области зрители наблюдали за новостями с откровенной подачей, в Санкт-Петербурге на «Невском канале» можно было увидеть обзоры эротического кино. Изначально рассказы об откровенных фильмах были частью передачи «Кинобудка», которая была посвящена новинкам видеорынка. Однако затем, как пояснял ведущий передачи Игорь Бубенчиков (он же Буба) обзоры на взрослый контент породили отдельную тематическую передачу — Relaxxx TV.

«Я — Буба. Так называют меня мои друзья, и мне это приятно», — любил говорить ведущий.

В Relaxxx TV могли демонстрироваться отрывки из откровенных фильмов, а ведущий рассказывал, где именно продавались видеокассеты с эротическим кино. Зрители, судя по всему, оставались вполне довольны — так, в одном из сохранившихся в сети выпусков передачи они благодарят Бубу за секс-просвет и за то, что передача помогает им расслабляться после тяжелых рабочих будней; просят показать кастинги начинающих порнозвезд и рассказать о секс-игрушках.

В 2003 году министерство по делам печати, телерадиовещания и СМИ (МПТР России) вынесло «Невскому каналу» официальное предупреждение о необходимости соблюдать законодательство России. Как указали в министерстве, в фильмах, которым была посвящена программа, содержались порнографические сцены.

Но закрылась программа, как впоследствии указывал Бубенчиков, в 2004 году. По словам ведущего, к тому времени она уже изжила себя.

Еще один колоритный телепроект откровенного характера — «Снято» — транслировался на ТВ-6. В авторской передаче телеведущей Анастасии Соловьевой звезды раздевались (кто-то — догола, а кто-то оставался в белье или обнажался совсем по-минимуму) и участвовали в тематической фотосессии. На канале и в прессе проект позиционировался как «безумный».

В «Снято» поучаствовали 29 артистов и коллективов: среди них певицы Лолита Милявская и Алена Апина, группа «Чай вдвоем», актеры Дмитрий Певцов и Дмитрий Харатьян, Чулпан Хаматова и Ольга Дроздова, рок-музыкант Сергей Галанин и не только.

«Другое измерение»

Как и «Голая правда», программы «Снято», а также «Кинобудка» с Relaxxx TV затерялись в потоке времени — в отличие от той же «Империи страсти», упоминания о них сегодня крайне сложно встретить в соцсетях и на форумах. Немногочисленные выпуски разбросаны по закоулкам интернета, зачастую они представлены в неполном виде и плохом качестве.

Тем неожиданно, что в июле 2025 года вокруг программы «Снято» развернулась дискуссия в соцсети X. Блогер Александр Куликов рассказал, что автор Telegram-канала «Кончится пленка» оцифровал и опубликовал итоговый выпуск передачи Соловьевой. Видео он назвал раритетом.

«Дикие времена были, конечно», «Охренеть... Другое измерение», — удивились пользователи в комментариях. Некоторые посетовали на то, что на современном телевидении подобные программы трудно представить из-за строгих мер регулирования. «Телевидение в России было искусством», — счел один из комментаторов.

«"Свободное ТВ 2000-х — одновременно полнейшее дно и безграничный творческий потенциал". Лучше цитаты, описывающей ТВ тех лет, не придумаешь», — пользовательница X с ником umka663.

Другие, впрочем, заняли противоположную позицию и заявили о неприятии откровенных передач на ТВ.

«В чем у вас кайф скучать по *** [разврату] на ТВ? Мне было лет пять, и я четко помню это время, когда по телеку постоянно крутили сиськи-письки по центральным каналам», — высказалась одна из пользовательниц X.

Аналогичные полярные мнения в соцсетях высказывали зрители и об «Империи страсти» — если одни зрители, вспоминая программу, называли рубеж XX века золотым временем, то другие описывали шоу Фоменко как «апогей похабщины» и «империю разврата».

Интересно, что сам создатель «Империи страсти» обвинения в пропаганде пошлости отвергал.

«Вопрос ваш должен звучать так: "Не считаете ли вы, что "Империя страсти" — пошлая передача?" Не считаю. У Набокова есть статья "О пошлости". Почитайте на досуге. Органично или неорганично — вот в чем вопрос. "Империя страсти" — органичная пародия на наше общество. Потому она и зацепила всех. Все ругали ее, но смотрели, не отрываясь, как в зеркало, — заявлял Фоменко в беседе с журналисткой в 2001 году. — Для меня "Империя страсти" — передача принципиальная. Скажу так. Программно "Империя страсти" — мой плевок. Но не в адрес телезрителей, а в сторону телевизионного начальства. Откровенный».

Фоменко говорил, что после выхода первых выпусков «была просто буря», передачу обсуждали в Госдуме, а программе даже приходили письма от бывшего тогда президентом России Бориса Ельцина.

Создатель «Голой правды» и гендиректор канала М1 Сергей Москвин также уверял, что в его детище нет пошлости.

«Хочу подчеркнуть, что это не эротическое шоу. Это сатира, и создается она на профессиональном уровне», — говорил он.

Москвин также рассказывал, что он создал шоу с раздеванием как ответ на тогдашние информационные войны. Глава телеканала полагал, что, звучавшие в эфире серьезные новости вкупе с раздевающийся женщиной создают у зрителя эффект наблюдения за абсурдом.

Сама же Песоцкая тоже говорила, что в программе нет ничего вульгарного и проект представляет собой скорее юмористическое шоу.

«Это [просто] необычный подход к презентации новостей», — добавляла она.

Более того, ведущая утверждала, что программа нравится ее родителям.

Создательница передачи «Снято» Соловьева, напротив, позиционировала свой проект как направленный на борьбу с ханжеством и предрассудками. Звезд, которые поучаствовали в нем, ведущая называла смелыми и продвинутыми.

Бубенчиков же, объясняя создание программы про взрослые фильмы, говорил, что хотел донести до зрителя эротические произведения вроде культовых лент Тинто Брасса.

«Все это стало жестче-жестче-жестче. (…) Я думал, что меня закроют сразу. Я вообще хотел провести эксперимент [и узнать], как долго может продолжаться», — признавался ведущий.

***

«Существовали проекты, которые сейчас совершенно невозможны, — так об откровенных сценах на шоу 90-х Евгений Додолев. — В 90-е годы пришел треш. Полный треш».

По его мнению, сегодня же существует общественный запрос на строгие ограничения в сфере СМИ и культуры. Причем те, кто выступают за цензуру, по словам Додолева, апеллируют к тому, что такие меры могут выступать не идеологическим инструментом, а гарантией качества.