Чему французы научили русских, пока те оккупировали Париж

В последний день марта 1814 года во французскую столицу триумфально вошла российская армия во главе с императором Александром I. Нахождение в Париже на победителях оставило неизгладимое впечатление. Обратно на Родину они привезли новые традиции.

Привычка пить кофе

Про этот ароматный напиток жители России знали ещё со времён Петра I, но особой популярностью он не пользовался. Русских очень впечатлили французы, которые начинали каждый свой день, неспешно, глотком за глотком, поглощая кофе. С этого момента пить этот напиток после пробуждения стало признаком хорошего тона.

Обычай не ставить пустую бутылку на стол

Сегодня многие знают, что ставить на стол пустую бутылку – плохая примета. На самом же деле такая привычка никакого отношения к нечистой силе не имеет. Дело в том, что в то время парижские официанты не учитывали количество отпущенных клиенту бутылок. Считалось, что намного проще пересчитать пустую тару, оставшуюся после трапезы на столе. Русские победители довольно быстро придумали способ, позволяющий сэкономить. Они просто часть опустошённых бутылок прятали под стол.

Тяга к предсказанию будущего

Молодых офицеров из Российской империи с радостью принимали в свои компании парижские аристократы. Естественно, военным приходилось коротать вечера так, как это было принято во Франции. Например, частенько они посещали гадальные салоны, среди которых был принадлежащий известной на всю Европу мадемуазель Ленорман. После возвращения из Парижа аналогичные салоны стали появляться и в России. Кстати, в нашей стране они тоже одно время пользовались спросом.

Любовь к письмам и мемуарам

Победа в Отечественной войне стала толчком для развития в России мемуарного и эпистолярного жанров. Всё началось с того, что образованные офицеры, впечатлённые «командировкой» в Париж, стали описывать свои деньки, проведённые вдали от Родины. Со временем исписанные страницы стали превращаться в книги. Пример с офицеров-литераторов стали брать также и те, кто никогда за пределами города не оказывался.

Ампир в архитектуре

Русский император в 1814 году получил французский альбом с рисунками различных архитектурных проектов в стиле ампир. Александр I проникся увиденным и вскоре пригласил на службу в Россию Монферрана, будущего автора петербургского Исаакиевского собора.