Мечтал о Туркестане…

Один из тех, кто невольно снова оказался на своей Родине, - Алексей Герасимов из Чувашии. Будучи второкурсником местного университета, он принял радикальное решение – пойти воевать на стороне Украины. Впрочем, его окружение это нисколько не удивило. За ним и прежде друзья и знакомые замечали некоторые странности.

Так, он открыто восхищался казахстанским националистом Мустафой Чокаем и мечтал, чтобы Россия оказалась «расчлененной», а на ее месте появился бы независимый Туркестан. Видимо, в мечтах лелея подобную надежду, он оказался по ту сторону Родины.

Однако Украине такой персонаж был, видимо, совершенно без надобности, хотя она, как известно, очень нуждается в добровольцах, особенно, если они из других стран. Но вот из России? Здесь даже у недалекого человека могло бы возникнуть сомнение – а не засланный ли сей казачок?

Несмотря на то, что вчерашний студент искренне мечтал защищать украинские земли от российской «агрессии», на поле битвы так и не попал. А вот горя хлебнул с лихвой. Сначала он подвергся длительным и унизительным допросам сотрудников СБУ в харьковских подвалах, где пытался убедить их в своих искренних намерениях.

Алексей Герасимов

Пройдя через несколько полиграфов, Алексей, наконец, отправился в Одессу, а оттуда в один из батальонов, где проходил обучение. Правда, длилось это недолго – у парня не было документов, поэтому, чтобы решить эту проблему, его привезли в миграционную службу. Оттуда он неожиданно был отправлен в пункт временного пребывания иноземцев.

«Почему меня сразу не повезли после СБУ или ГУР в «миграционку», не знаю. Я спрашивал у руководства батальона, на что мне ответили: ты получишь «довидку» и вообще не думай об этом. Мы все сделаем», - рассказал во время допроса уроженец Чувашии.

Однако прошло несколько месяцев, многие новобранцы, с которыми он проходил обучение, получили документы и отправились воевать, а он все также находился в пункте временного пребывания. Потом и вовсе случилось неожиданное, в первую очередь, для самого Герасимова. Он оказался в том самом «обменном» списке – 1000х1000.

Сейчас молодой человек находится в российском СИЗО, ему грозит 20 лет лишения свободы по серьезным уголовным статьям. Быть может, кто-нибудь из читателей задастся вопросом, почему он оказался ненужным ВСУ? Ответом могут послужить публикации украинских СМИ, в свое время также заинтересовавшихся данным персонажем.

Герасимов оказался в числе пленных, вернувшихся в РФ

По их сведениям, Алексей Герасимов вовсе не жаждал воевать за «Ридну Нэньку»: он постоянно прогуливал учения, скандалил с руководством и мечтал перебраться в Европу. Примечательно, что отец парня гордится своим сыном. Он даже пригрозил всем недоброжелателям, которые сделали или сделают плохо его сыну, уничтожением от черной магии. Комментарии, как говорится, излишни, не правда ли?

Убил, чтоб стать своим

Помимо Алексея Герасимова, в России оказались и другие предатели Родины. К примеру, Радик Богданов, 53-летний житель Башкирии. По версии следственных органов, он изначально воевал на стороне ВС РФ, но при первой же возможности переметнулся к противнику. Произошло это в ходе боев за село Водяное, что в ДНР.

В отличие от «студента прохладной жизни» Герасимова, Богданова приняли буквально с распростертыми объятиями. Правда, чтобы доказать свою преданность ВСУ, ему, как утверждает следствие, пришлось убить несколько российских бойцов.

Радик Богданов

Потом он дал в украинских СМИ обличительное интервью, касающееся России. И все же это не помогло ему закрепиться в Незалежной. Радика Богданова вернули российской стороне в ходе взаимного обмена пленными. Как и в случае с Герасимовым, ему грозит серьезный срок за госизмену, да к тому же еще и за убийство нескольких лиц.

Кстати, в биографии Радика Богданова есть одна любопытная деталь: он не единожды находился «в местах не столь отдаленных». И даже контракт с ВС РФ подписал, мотая очередной срок за кражу. Видимо, даже украинцы побрезговали иметь дело с таким персонажем, предположили отдельные пользователи Сети. А вот российским правоохранителям придется теперь с ним изрядно повозиться.

Свой среди чужих

По данным ряда телеграм-каналов, в обозримом будущем, когда начнутся очередные обмены пленными, ВСУ попытаются всучить российской стороне еще пару перебежчиков. Среди них якобы окажется тот самый Эрден Шаман Тикеев, который свыше 10 лет служил в карательных органах Незалежной.

Эрден Тикеев (справа)

Будучи родом из Калмыкии, еще недавно он считался настоящим героем ВСУ, даже был поощрен элитной квартирой в Киеве за свою воинскую доблесть. Однако потом, видимо, что-то пошло не так. По инсайдерской информации, сейчас Шаман находится в Николаевском миграционном центре, а его жена с маленьким ребенком благополучно успела перебраться в Канаду.

О том, какая судьба ждет этого персонажа в случае возвращения на Родину, догадаться несложно. И все же зачем они нам, скажите на милость? А главное, почему даже Украина от них отказалась? Неужели и правда, предателей нигде не любят…