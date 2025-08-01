Что должны делать космонавты при встрече с инопланетянами

Вопрос о существовании внеземных цивилизаций остается одним из самых интригующих для ученых, исследователей и простых обывателей. Недавно космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, находящийся в настоящее время на борту Международной космической станции (МКС), поделился своим мнением на тему встреч с инопланетянами и неопознанными летающими объектами (НЛО).

Инструкции на случай встречи с инопланетянами

По словам Кирилла Пескова, в инструкциях космонавтов не предусмотрены четкие действия на случай встречи с НЛО или представителями внеземных цивилизаций. В интервью он отметил: “Тут нам полностью доверяют”. Как подчеркивают специалисты, космонавты обладают высокой степенью автономности в принятии решений в нестандартных ситуациях, включая и теоретическую встречу с инопланетянами.

Однако, несмотря на отсутствие официальных указаний, можно предположить, что космонавты, как высококвалифицированные специалисты, готовы сохранять хладнокровие и действовать рационально в любых обстоятельствах. Тем не менее сам Кирилл Песков уточнил, что за время своей миссии на МКС он не сталкивался ни с НЛО, ни с инопланетянами.

Космос сам по себе необычен

Космонавт также поделился своими впечатлениями о пребывании в космосе. По его словам, даже без встреч с инопланетными формами жизни, космос остается невероятно необычным для человеческого сознания. Бескрайняя тишина, отсутствие гравитации, вид Земли из иллюминатора – все это вызывает у людей, находящихся на орбите, чувства, которые сложно описать словами. Кирилл Песков отметил, что космос сам по себе является загадкой, которая заставляет задуматься о месте человечества во Вселенной. Возможно, именно поэтому многие люди так интересуются вопросами существования внеземных цивилизаций.

Подготовка к возвращению на Землю

Кирилл Песков находится на борту МКС с марта 2025 года. В настоящее время его миссия подходит к завершению, и уже в августе он должен вернуться на Землю. Подготовка к возвращению начнется после прибытия нового экипажа Crew-11, запуск которого запланирован не ранее 31 июля. Экипаж Crew-11 доставит на станцию новых космонавтов, которые продолжат исследования и эксперименты, проводимые на орбите.