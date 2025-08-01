Тяга к алкоголю оказалась древнее человека

Одна из пагубных человеческих привычек — тяга к алкоголю — как оказалось, имеет глубокие эволюционные корни, уходящие на миллионы лет в прошлое. Новое исследование, опубликованное в журнале BioScience, предполагает, что наши предки, как и их ближайшие родственники — шимпанзе, гориллы и орангутаны — могли употреблять алкоголь задолго до того, как люди научились варить пиво или вино. Этот процесс начался с простого: падение фруктов с деревьев, их брожение и неожиданный эффект, который, возможно, повлиял на развитие нашего метаболизма, поведения и даже культуры.

Важный эволюционный фактор

Ученые даже ввели новый термин — “скрампинг”, который описывает сбор упавших с деревьев фруктов, часто уже перебродивших. Такие плоды содержат этанол — вещество, которое и сегодня является основным компонентом алкогольных напитков. Наблюдения за шимпанзе и другими приматами показали, что они охотно подбирают такие фрукты и даже устраивают своеобразные “пиршества”, собираясь вместе для совместного поедания. Это весьма напоминает человеческие традиции, связанные с алкоголем.

Интересно, что употребление перебродивших фруктов, вероятно, несло у наших предков (как и у приматов — сегодня) не только гастрономическую, но и социальную функцию. Такие “посиделки” укрепляют связи внутри группы, позволяя обезьянам обмениваться опытом, демонстрировать статус или просто проводить время вместе. Это перекликается с ритуалами людей, где алкоголь также нередко становится средством для общения и объединения.

Генетическая адаптация к алкоголю

Ключевым открытием, подтверждающим связь между поведением приматов и генетикой, стало исследование 2015 года. Ученые выяснили, что около 10 миллионов лет назад у общего предка африканских обезьян и человека произошла мутация в ферменте ADH4. Именно он отвечает за расщепление алкоголя в организме. Благодаря мутации его эффективность увеличилась в 40 раз, что позволило нашим предкам безопасно употреблять большее количество этанола, содержащегося в перебродивших фруктах.

Интересно, что у орангутанов, которые обитают в Азии, такой мутации нет. Это объясняется разницей в среде обитания: в тропических лесах Азии фрукты реже падают на землю и бродят, поэтому у орангутанов не было необходимости адаптироваться к употреблению алкоголя.

Исследователи подчеркивают, что тяга к алкоголю, возможно, сыграла важную роль в эволюции человека. Совместное потребление перебродивших фруктов могло способствовать развитию социальных навыков, коммуникации и даже зачаткам культуры. Ведь что такое совместное пиршество, как не прообраз современных праздников?

Со временем наши предки научились контролировать процесс брожения, создавая алкогольные напитки искусственно. Однако корни этого поведения уходят глубоко в прошлое, когда наши предки, как и современные шимпанзе, подбирали «выпивку» прямо с земли.