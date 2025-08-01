Как Россию втянули в Первую мировую войну

Первая мировая война в корне изменила весь мир, он никогда уже не стал как прежде. Ее никто, кроме политиков, не хотел, и в войну не верили. Но по ее итогам исчезли Австро-Венгерская, Германская, Османская и Российская империи. Для русского народа эта роковая война началась 110 лет назад с появления 2 августа 1914 года Манифеста императора Николая II.

По старому стилю это было 20 июля. Можно встретить, что это соответствует 1 августа по Григорианскому календарю, но всякий может легко отсчитать 13 дней. А 1 августа было другое событие: в 19 часов 10 минут войну России объявила Германия и вот на следующий день император сообщил об этом народу.

Никогда еще мир не был в таком благодушном настроении как в начале лета 1914 года. Все считали, что цивилизация достигла такого уровня, что уже невозможны никакие войны, все можно решить мирным путем. Уровень глобализации был такой, что его вновь достигли только к 1990-м годам, да и то не полностью.

Наверное, это благодушие сыграло злую «шутку» и с властителями. Они тоже были уверены, что будет всего лишь небольшая война, которая завершится через пару месяцев. Но как-то забыли, что вся Европа была уже связана целой пачкой взаимных договоров.

Мы привыкли считать, что перед Первой мировой войной мир уже заранее был разделен на две части – Антанту и Тройственный союз с примкнувшими к ним странам.

Однако два этих объединения не представляли из себя нечто единого целого, как сейчас НАТО или когда-то Варшавский договор. Это была серия взаимных двухсторонних договоров и в войну вступали по очереди, цепочкой. Объявление войны одной стране приводило к тому, что во исполнение договоров получали объявление войны от другой.

Все страны в Первую мировую войну оказались втянутыми именно таким образом. И Российская империя не стала исключением.

© Франц Фердинанд и его жена София покидают ратушу Сараево после прочтения речи 28 июня 1914 года. Через пять минут они были убиты

Все началось 28 июня 1914 года, когда сербские националисты в Сараево (Австро-Венгрия) совершили покушение на наследника австрийского престола эрцгерцога Фердинанда. Неудачно, но после него наследник в открытом автомобиле внезапно оказался на пути террориста Гаврилы Принципа и тот бросил свою неиспользованную бомбу. Фердинанд и его супруга София погибли.

О готовящемся покушении знали правительства Сербии и России. Сербский премьер-министр Пашич немедленно предупредил об этом Вену. Российский МИД действовал через Румынию, но тоже передал имеющиеся данные, и они австрийцами были получены. Однако особых мер почему-то предпринято не было.

Если кто-то думает, что в Австрии сильно плакали по наследнику престола, то очень удивится циничному отношению к трагедии императора и правительства. Там обрадовались поводу начать войну с Сербией, которую считали виновницей распространения идей панславизма. Это была прямая угроза «лоскутной империи», большую часть населения которой славяне и составляли.

Поэтому начали думать над ультиматумом Сербии, при том, что все террористы были австрийскими подданными и само убийство тоже случилось на территории Австро-Венгрии. Но вначале узнали, как к этому отнесется Берлин.

Берлин был в восторге! Кайзер Вильгельм II узнал об этом на празднике «Неделя флота» и на докладе наложил резолюцию: «Теперь или никогда». Германский император был падок до театральных эффектов и считал себя источником «исторических фраз» — мысленно он уже был в учебниках истории. Он туда и попадет. Впрочем, как и все остальные.

Германия хотела Бельгию. Но чтобы действовать свободно надо было узнать на это реакцию Англии – у той был договор о защите нейтралитета этой маленькой страны. Но аж от 1839 года.

При разговоре с главой британского МИД Эдуардом Греем немецкий посол сообщил, что Германия считает Россию слабой, а потому не видит причин сдерживать Австро-Венгрию. Грей ничего внятного не ответил, и германцы решили, что это одобрение и гарантия невмешательства.

Тем временем к 14 июля австрийцы составили сербам ультиматум. А предъявили его 23 июля. Так много времени потребовалось, чтобы найти пункты, которые Сербия не сможет принять никак. В основном там были требования запретить антиавстрийскую пропаганду и арестовать всех противников Австрии.

Но главный пункт – ведение расследования убийства Фердинанда австрийскими следователями и на территории Сербии. На ответ отводили 48 часов. Сербия 25 июля дала ответ. Она согласилась со всеми пунктами, кроме вот этого – он полностью нарушал суверенитет. И предлагала передать расследование международному суду.

Австрийцам только это и надо было. Они объявили, что ультиматум не выполнен и в этот же день начали частичную мобилизацию. В ответ Сербия тоже начинает мобилизацию. Немцы в свою очередь с 25 июля приступили к скрытой мобилизации. Более того, потребовали от австрийцев напасть немедленно.

А сами тем временем 26 июля подготовили ультиматум Бельгии, где утверждали, что эта страна готовится предоставить свою территорию Франции для нападения на Германию. Поэтому, надо ввести немецкие войска. Если Бельгия согласна, то войны не будет. Естественно, не будет — это же окажется капитуляция без сопротивления.

© Маскировка позиции пулемёта «Максим»

Россия тем временем тоже готовилась. Глава МИД Сергей Сазонов, прочитав австрийский ультиматум Сербии сказал: «Это война». Для мира было объявлено, что Петербург исполнит свой союзнический долг. Началась частичная мобилизация и лишь в четырех округах. Общество оказалось настроено против немцев.

А между тем два императора, Николай II и Вильгельм II, вели активную переписку. Это были двоюродные братья и, в общем-то, друзья. Русский царь буквально умалял кайзера остановить Австрию и не допустить войны. Тот заверял в дружбе, но отвечал по смыслу так – не лезьте и вас это не коснется.

Но не лезть было невозможно. 25 июля из отпусков отозвали офицеров. 26 июля объявили вот эту частичную мобилизацию. При этом в Варшавском военном округе, который граничил и с Австрией, и с Германией, она специально не объявлялась. Но немцы пришли к выводу, что Россия просто боится войны и не полезет в нее.

28 июля Австро-Венгрия официально объявила войну Сербии. 30 июля Россия объявляет всеобщую мобилизацию, отбросив уже все условности. Но сразу же ее отменяет, поскольку Вильгельм прислал несколько миролюбивых телеграмм. Сазонов едет к послу Пурталесу, чтобы выработать пункты урегулирования конфликта.

Но в это время приходят достоверные сведения, что немцы просто обманывали русское правительство, чтобы оттянуть время. Тогда 31 июля мобилизация начинается вновь.

1 августа (19 июля) в 19 часов 10 минут министру иностранных дел Сергею Сазонову посол Фридрих фон Пурталес заявил, что поскольку в России идет «ничем не спровоцированная мобилизация», то император Германии поручил ему объявить войну России.

2 августа (20 июля) вышел Манифест императора Николая II, где подданным сообщали, что Германия объявила войну. Не Россия, а Германия.

3 августа немцы также объявят войну Франции, а 4 августа Великобритания, после вторжения в Бельгию, объявит войну Германии во исполнение вот того «древнего» договора от 1839 года.

Соответственно в нее вступали все колонии и доминионы вовлеченных стран. Османская империя будет долго колебаться, но в итоге примкнет к Тройственному союзу. А Италия после таких же колебаний — к Антанте. Война охватит весь мир.