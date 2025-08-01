Женщина в США бросила в аллигатора обувь и поплатилась за это

Женщина в американском штате Флорида прогнала аллигатора обувью, из-за чего лишилась одной из них. Об этом во вторник, 29 июля, рассказали в Fox 35.

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Очевидцем инцидента стала Сара Луиза Мартин. По ее словам, она приехала во Флориду отдыхать. В один из дней девушка вышла на улицу, где застала необычную картину — соседка кормила у водоема оленей.

Поесть решил и небольшой аллигатор. Хищник неожиданно выполз из воды и спрятался в траве. Соседка не стала медлить — она сняла с себя обувь и бросила ее в рептилию.

Аллигатор испугался, однако убегать не стал. Затем женщина кинула в него вторую сандалию, которую хищник схватил и утащил с собой в воду.

Очевидцев позабавила встреча женщины и рептилии. По словам Мартин, соседка сама поплатилась за то, что потревожила аллигатора. Около водоема специалисты установили табличку, которая запрещала кормить диких животных, уточнили на телеканале.

До этого в Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки. Мужчину госпитализировали с травмами. Тело ребенка все еще не нашли.