«Бастарды Ермолова»: как царский наместник использовал мусульманские обычаи

Знаменитый генерал русской армии Алексей Петрович Ермолов (1777-1861) никогда не был официально женат. Его дети лишь в конце жизни своего отца, будучи уже давно взрослыми, получили от царя статус законных.

Кебинный брак

Ермолов всегда пользовался успехом у женщин, однако, по его собственному признанию, заключению брака всякий раз препятствовала его бедность. Наверное, генерал кривил душой, так как даже когда он был наместником на Кавказе и получал очень богатое содержание, он предпочёл оставаться свободным, связывая себя лишь временными браками с местными уроженками.

У мусульман на Кавказе в начале XIX века был распространён, кроме постоянного, так называемый кебинный брак, заключаемый по договору на некий срок или до какого-то момента (например, рождения сына и исполнения ему какого-то возраста). Вообще-то, кебинные браки имеются только у мусульман-шиитов, а большинство мусульман Северного Кавказа исповедуют ислам суннитского толка. Но в то время эти тонкости вероучения не были хорошо известны муллам на Северном Кавказе.

Ермолов пользовался этим мусульманским обычаем. Его кавказские супруги считались его жёнами по шариату, тогда как по российским законам они были просто его сожительницами. Заключая кебинные браки, Ермолов не жертвовал своей свободой, в том числе в отношениях с женщинами, и одновременно потакал нравам подвластных народов, показывая, что уважает их право и обычаи.

Мусульманские жёны Ермолова

Первой кебинной женой Ермолова стала Сюйду Абдулла кызы из дагестанского селения Тарки, столицы шамхальства, исстари дружественного России. В разных источниках её по национальности пишут то черкеской (что вряд ли, так как черкесы живут далеко от Тарки), то кумычкой. Современник Ермолова, близко его знавший Н. В. Исаков утверждал, что она была чеченкой. Ермолов познакомился с ней, когда гостил у тарковского шамхала (князя) Мехти II в ноябре 1819 года.

Сюйду было двадцать лет, и просто удивительно, что её ещё не выдали замуж. Сюйду понравилась Ермолову, наблюдавшему «со скрытой позиции» за женской половиной дома шамхала, с его дозволения. Кем девушка приходилась самому шамхалу, история умалчивает. Шамхал сразу смекнул, что выдачей Сюйду замуж за всесильного наместника он укрепит свои политические позиции. Особенно понравилось предложение Ермолова родителям девушки.

Ермолов заключил с родителями Сюйду договор, по которому в случае его бездетной смерти жена наследовала четверть его имущества, а в случае смерти при детях – одну восьмую. На какой срок заключался кебинный брак, не установлено. Ермолов, как положено, заплатил за невесту калым. Было специально оговорено, что сыновья крестятся в христианскую веру, дочери остаются в мусульманстве. Его последующие кебинные браки были такими же по условиям.

Женившись, Ермолов поехал по делам – усмирять одно из непокорных дагестанских племён, оставив Сюйду на попечении жены тарковского шамхала. Во время этой военной экспедиции в декабре того же 1819 года Ермолов увидел в лезгинском ауле Кака-шура 17-летнюю Тотай, которая ему очень понравилась. Тут же Ермолов условился с родителями девушки о заключении кебинного брака после завершения похода.

Однако родители Тотай не прельстились так на родство с наместником Кавказа, как родители Сюйду. Пока Ермолов гонялся по горам за мятежными даргинцами, родители Тотай выдали её за односельчанина. Узнав об этом, Ермолов поступил по кавказским обычаям: его подчинённые (их можно назвать в данном случае «кунаками») выкрали Тотай у её мужа. Её родителей Ермолов к себе больше не допустил, вернув подарки, которые сделал Тотай её первый муж.

Таким образом, у Ермолова были одновременно как минимум две кебинные жены. Почти настоящий гарем.

Сыновья Ермолова

Пишут, что в это же время была у Ермолова и третья жена – Султанум Бамат казы. Про неё известно меньше. Она была родом из кумыского села Буглен. Султанум родила Ермолову сына Петра, по-видимому – самого старшего из всех, так как уже в 1835 году он, служа унтер-офицером, погиб на Кавказе. Прочие сыновья Ермолова от кавказских наложниц прожили долгую и насыщенную жизнь.

Сына Ермолова от Сюйду прозвали Бахтияром. Он родился в Тарках в 1821 году. Когда мальчику исполнилось два года, отец взял его с матерью к себе в резиденцию в Тифлис. Дети от Тотай родились уже в Тифлисе – Омар в 1823 году и Аллах-яр в 1824-м. Всех троих Ермолов крестил: Бахтияр стал Виктором, Омар – Клавдием, Аллах-яр – Севером. Когда Виктору Бахтияру исполнилось четыре года, отец отослал его в Россию на попечение своего двоюродного брата Петра и его семьи, чтобы воспитывать его в русских обычаях. Сюйду Ермолов отослал к родителям, расторгнув кебинный брак и богато наградив свою бывшую жену. Спустя ещё два года он подобным же образом расстался с Тотай. Обе бывшие жены Ермолова вышли потом замуж за своих соотечественников.

Схожие судьбы

Все сыновья закончили Артиллерийское училище и пошли по стопам отца. Алексей Ермолов не предоставлял сыновьям никакой протекции и просил командиров, под начальством которых они служили, чтобы они не делали его детям никаких поблажек. Все трое постигали суровую военную науку на Кавказской войне.

Своими боевыми подвигами в особенности выделился Клавдий Ермолов (1823-1895). Во время Крымской войны, на её Кавказском театре, при взятии крепости Карс командовал подразделением, лично ведя его в атаку и овладев четырьмя неприятельскими орудиями. При этом Клавдий был контужен. За это дело он получил офицерский Георгиевский крест.

Севера Ермолова (1824-1894) отец характеризовал как самого умного из своих сыновей, но одновременно и самого ленивого. Он начал службу унтер-офицером и лишь потом окончил Артиллерийское училище. В отличие от своих братьев, он дослужился только до звания полковника, после чего вышел в отставку. Клавдий стал генерал-майором. Самого высшего чина удостоился в конце своей жизни Виктор Ермолов (1821-1892): он вышел на пенсию в звании генерал-лейтенанта.

Виктор Ермолов был женат на Анне Демьяновой, в приданое за которой получил имение в Смоленской губернии. У них родились четыре дочери и сын Владимир Ермолов, ставший в 1917 году генерал-лейтенантом русской армии. Владимир Ермолов служил в Белой армии и в 1920 году был вынужден эмигрировать из России. Умер он во Франции.

Клавдий Ермолов женился на бывшей жене московского обер-полицеймейстера и вице-губернатора Тимашёва-Беринга Варваре Волковой. Уже оставив первого мужа, Варвара Николаевна родила Ермолову троих детей, после чего, наконец, смогла получить развод и выйти замуж за любимого. У Клавдия и Варвары всего было трое сыновей и одна дочь.

У Севера Ермолова было двое дочерей.

Говоря о сыновьях Ермолова от кавказских наложниц, упомянем ещё одного сына его от русской наложницы – его крепостной девки Марфы. Николай Алексеевич Ермолов (1836-1890) воевал на Кавказе, затем в Польше, дослужился до звания генерал-майора.