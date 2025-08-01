Как гражданам СССР приходилось добывать дефицит

Все мы помним, что в детстве трава была зеленее, деревья выше, да и колбаса пахла колбасой. Когда открываешь старые альбомы, все эти воспоминания становятся еще ярче.

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Этот замечательный снимок был опубликован в паблике «Тверская ностальгия» с подписью — в Москву за колбасой. Датирован он второй половиной 1980-х годов.

В столицу ехали не только за культурным досугом, но и за деликатесами и дефицитными товарами, которые сложно было достать в небольших городах.

Побывать в Москве и не привезти с собой гостинцев? Такого быть просто не могло.

Правда, до 1985 года целенаправленно за продуктами не ездили. В большой город люди ехали на выставки, в музеи, театры и планетарии. Себя показать и других посмотреть. Вот только прежде чем попасть на выставку или в кино, нужно было отстоять очередь. Желающих приобщиться к прекрасному всегда было много.

Москва ведь огромный и богатый город, понятно, что там всегда был гораздо лучше ассортимент, да и более качественные продукты. Пищевая индустрия быстрее внедряла какие-то новинки, которые просто не могли сделать провинциальные фабрики на более старом оборудовании.

Так что на старых снимках можно встретить подобные очереди. Эта фотография 1986 года. Поездки за дефицитом в Москву не были чем-то необычным.

Такое положение дел сложилось не в одночасье. В Советском Союзе всегда была система распределения материальных благ. Кроме Москвы по первому разряду снабжались столицы союзных республик, также в эту категорию входили так называемые «закрытые города». Если со столицами все понятно, то с «закрытыми городами» нужно внести небольшую ясность.

К этой категории относились города, где находились военные или стратегические предприятия, занимавшиеся производством вооружения или ядерной энергетикой. Попасть в такой город можно было только по спецпропуску, после многочисленных проверок. Кому это удавалось, были очень удивлены изобилию на прилавках магазинов. Казалось, что «коммунизм» уже наступил в отдельно взятом городе.

Кроме того, что в столицу за дефицитным товаром ехали жители ближних городов и поселков, существовал еще «бизнес» проводников. Например, в поезде «Москва — Владивосток» можно было приобрести модную одежду или обувь.

Чем дальше от столицы, тем цена на дефицит становилась выше. Скоропортящиеся продукты у проводников расходились в первую очередь. До Сибири могли доехать конфеты фабрики «Большевичка» или «Красный октябрь», а в годы сухого закона, когда на большей части РСФСР алкоголь был по талонам, перевозка водки ящиками из одного региона в другой стала для проводников настоящим Клондайком.

В тяжелые для страны годы железная дорога стала для страны в буквальном смысле — дорогой жизни.