2 августа: какие праздники отмечают в России и в мире

2 августа улицы российских городов заполняют мужчины в тельняшках и голубых беретах — сегодня отмечают День Воздушно-десантных войск. Он совпадает с церковным — днем памяти пророка Илии, которого десантники считают своим покровителем. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 2 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники и памятные даты в России и мире

День Воздушно-десантных войск

2 августа 1930 года считается днем рождения Воздушно-десантных войск. В этот день боевая группа из 12 солдат впервые в истории СССР десантировалась с парашютами в рамках выполнения тактической задачи. Это произошло на учениях Московского военного округа под Воронежем. Спустя год на территории Ленинградского военного округа был сформирован воздушно-десантный отряд.

Неофициально День десантника начали отмечать еще в 90-х, а в 2006 году праздник был закреплен в календаре указом президента. В этот день ветераны «крылатой пехоты» обычно выходят на улицы городов в тельняшках и голубых беретах, а также собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги с флагами Воздушно-десантных войск. Самая известная традиция Дня ВДВ связана с купанием в фонтанах. Одна из версий ее происхождения гласит, что она связана с Ильиным днем, который также приходится на 2 августа. Принято считать, что пророк Илия оберегает десантников, являясь их покровителем.

День Оленя в Коми и Ненецком АО

Профессиональный праздник работников оленеводства в Ненецком автономном округе и Республике Коми приурочен к окончанию летнего выпаса оленей и началу перекочевки стад на зимние пастбища. Во время праздника в стойбищах оленеводов проводятся соревнования по национальным видам спорта: прыжки через нарты, метание тынзея (аркана), гонки на оленьих упряжках, соревнования по национальной борьбе. В праздник проводятся народные гуляния, организуется торговля и праздничные застолья.

Какие праздники и памятные даты отмечают 2 августа в других странах

День авиации — Сербия. Праздник связан с тем, что в этот день в 1893 году сербский король Александр I Обренович постановил создать авиационные отделения в каждой дивизии, ставшие в результате первыми авиационными подразделениями сербской армии.

День национального кино — Азербайджан. Киновед Айдын Кязимзаде в 1996 году поделился открытием, заявив, что первая авторская кинохроника в Баку была продемонстрирована еще в 1898 году, то есть спустя всего три года после того, как братья Люмьер потрясли мир «ожившими картинами». По данным Кязимзаде, публичный кинопоказ состоялся в столице Азербайджана 2 августа 1898 года. В 1998 году в Баку состоялся «Фестиваль фестивалей», посвященный столетию азербайджанского кино, одним из гостей на этом мероприятии был президент Ильхам Алиев. Он в 2000 году подписал указ об учреждении специального праздника по этому поводу.

Эдинбургский международный фестиваль искусств — Шотландия. История праздника началась в 1947 году. Тогда на фестиваль искусств были приглашены лучшие творческие коллективы Европы, но, помимо официальных участников, прибыли и другие труппы. Их не включили в программу, но позволили выступить на «задворках» официального форума. Так зародилось альтернативное мероприятие — Фриндж (от слова fringe — окраина). Сегодня на фестивале в Эдинбурге можно увидеть мюзиклы, цирковые и театральные постановки, оперу, детские представления, стенд-ап и т.д. На некоторые шоу нужно покупать билеты, другие проходят в открытом формате под открытым небом. Главная цель фестиваля — дать всем желающим возможность продемонстрировать свои таланты и творческие идеи.

Религиозные праздники 2 августа

День памяти пророка Илии

Святой родился за 900 лет до Рождества Христова и с юных лет жил в пустыне, соблюдая строгий пост. В переводе с иврита его имя означает «Мой бог — Яхве». При царе Ахаве израильтян обязали поклоняться языческим богам. Тогда, чтобы указать людям праведный путь, Илия предложил соорудить два жертвенника: один — языческому Ваалу, другой — истинному Богу. Пророк заявил: если после жертвоприношения огонь сойдет к Ваалу, Илия признает свою неправоту. В итоге огня с неба на жертвенник Ваала так и не дождались. Когда же Илия вознес молитву над своим жертвенником, с неба спустилось пламя, опалившее даже камни и воду. Святой Илия считается одним из величайших пророков Ветхого Завета. Легенда гласит, что за твердость в вере он был вознесен на небо живым, в огненной колеснице. Также, согласно писанию, именно Илия должен стать предтечей Второго пришествия Христа.

Тиш'а бе‑Ав (Девятое ава) у иудеев

День траура в еврейском календаре, ведущем летоисчисление от сотворения мира. Ав — пятый месяц этого календаря при отсчете от Исхода из Египта и одиннадцатый при отсчете от сотворения мира. Соответствует приблизительно июлю — началу августа. В 2025 году Тиш'а бе‑Ав начинается 2 августа после захода солнца и продолжается весь следующий день. В глазах евреев 9-е ава стало символом преследований и несчастий, выпавших на долю еврейского народа. Этот день иудеи проводят в молитвах, соблюдая строгий пост. Они вспоминают разрушение Первого и Второго Храмов, захват города Бейтар, в котором находились сотни тысяч евреев, также в этот день римский правитель Иудеи Торносропус велел распахать место, где стоял Храм, и его окрестности. Таким образом сбылось пророчество: «Сион будет распахан, подобно полю».

Народные праздники и приметы 2 августа

Ильин день

На Руси считалось, что после Ильина дня лето заканчивается и начинается осень. В народе говорили: «Петр и Павел на час день убавил, а Илия пророк — два уволок». Большинство народных примет, пословиц и поговорок, связанных с этим днем, имеют отношение к сельскохозяйственным работам. Считалось, что в этот день нужно собирать первую солому — «ильинскую перину». На ней нужно поспать в ночь после Ильина дня для здоровья и благополучия. Сено же заготавливали до праздника: «До Ильина дня сено сметать — пуд меда в него класть». Согласно народным поверьям, пророк Илия разъезжал по небу в огненной колеснице, посылая на землю гром, молнии и дожди.

Приметы

Гром гремит — Илья пророк на своей колеснице по небу едет.

Попасть в этот день под дождь — значит обрести крепкое здоровье на год.

Дождь в этот день предвещает хороший урожай ржи на следующий год.

Какие исторические события произошли 2 августа

1930 год — высадка первого воздушного десанта в СССР на окраине Воронежа во время учений ВВС.

— высадка первого воздушного десанта в СССР на окраине Воронежа во время учений ВВС. 1933 год — открыт Беломорско-Балтийский канал, соединивший Белое море и Онежское озеро.

— открыт Беломорско-Балтийский канал, соединивший Белое море и Онежское озеро. 1945 год — завершилась Потсдамская конференция, третья и последняя официальная встреча лидеров трех ведущих стран-союзников во Второй мировой войне — СССР, США и Британии.

— завершилась Потсдамская конференция, третья и последняя официальная встреча лидеров трех ведущих стран-союзников во Второй мировой войне — СССР, США и Британии. 1990 год — иракские войска вторглись в Кувейт.

— иракские войска вторглись в Кувейт. 1996 год — в России приведен в исполнение последний смертный приговор: в этот день был расстрелян серийный убийца Сергей Головкин, известный как Фишер.

Дни рождения и юбилеи 2 августа

В 1892 году родился Джек Леонард Уорнер — один из основателей американской кинокорпорации Warner Brothers.

— один из основателей американской кинокорпорации Warner Brothers. В 1923 году родился Шимон Перес — бывший президент Израиля и лауреат Нобелевской премии мира.

— бывший президент Израиля и лауреат Нобелевской премии мира. В 1929 году родился Борис Грушин — организатор первого в СССР Института общественного мнения «Vox populi».

— организатор первого в СССР Института общественного мнения «Vox populi». В 1932 году родился Питер О'Тул — английский актер, сыгравший в фильмах «Калигула», «Как украсть миллион», «Лоуренс Аравийский» и др.

Кто отмечает день рождения