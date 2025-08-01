Пять попыток снести ГУМ: как главный магазин Москвы чудом остался на месте

ГУМ на Красной площади — не просто магазин, а часть культурной памяти Москвы. Сюда приходят туристы, здесь гуляли поколения москвичей. Но мало кто знает, что здание хотели снести как минимум пять раз. В 1930-х его считали ненужным элементом при перестройке города и помехой для парадов. Позже рассматривали проект гигантского здания Наркомтяжпрома на его месте, но идея оказалась слишком сложной. Как ГУМ на Красной площади пытались снести: 5 историй борьбы за здание - об этом подробнее на сайте Туристас.

После войны Сталин планировал установить на площади памятник Победе — снова под угрозой оказался ГУМ. В то время он уже не работал как универмаг и был отдан под госорганы. По слухам, здесь был кабинет Берии, а тело жены Сталина временно хранилось в одном из залов. Торговля вернулась лишь в 1953 году.

Позже обсуждались и другие проекты: снос, строительство высоток, полная перестройка центра. Но ГУМ уцелел. Его сохраняли разные обстоятельства — нехватка денег, несогласие чиновников, а чаще всего — привычка и любовь горожан.

Сегодня ГУМ — живое пространство с магазинами, кафе, воссозданной советской столовой и фонтаном. Это не просто здание, а символ устойчивости и памяти.