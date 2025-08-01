«Это невозможно сделать». Девушка 12 дней блуждала по жаркой пустыне босиком без еды и воды. Как ей удалось выжить?

В июле 2025 года весь мир потрясла история юной немки, которая провела 12 дней в пустыне Западной Австралии без еды и воды. Она скиталась босиком под палящим солнцем по одной из самых опасных территорий планеты, которая кишит ядовитыми пауками и змеями. О том, как ей удалось выжить, — в материале «Ленты.ру».

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Она отправилась в Западную Австралию на фургоне, чтобы бесследно исчезнуть

В 2024 году 26-летнюю Каролину Вильгу родом из Германии очень заинтересовала культура Австралии. Настолько, что она немедленно начала искать работу в городе Перт и сообщила об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У меня есть опыт работы на ферме, включая вождение трактора, в сфере гостеприимства и ведения домашнего хозяйства. В Германии я работал оператором станков с ЧПУ (токарная обработка, шлифовка)», — рассказывала о себе Вильга.

Спустя непродолжительное время мечта Каролины исполнилась: ей посчастливилось устроиться на шахты в Западной Австралии — регионе, который она желала исследовать больше всего. Однако тяга к приключениям ее не оставляла. В конце июня 2025 года мигрантка связалась с друзьями и сообщила, что отправляется изучать местность, а затем планирует посетить восточные штаты, и все это — в одиночку.

Молодая путешественница арендовала черно-серебристый фургон Mitsubishi 1995 года выпуска, собрала вещи, запасы воды, еды, солнечные батареи и отправилась в путь. Спустя некоторое время Вильга пропала.

Отчаянные поиски пропавшей туристки охватили всю Австралию

Перед исчезновением, 28 июня, туристка проехала города Дауэрин и Тудей: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она заправляла свой фургон на заправочной станции. На следующий день немка посетила магазин в городе Бикон, который расположен примерно в 315 километрах к северо-востоку от Перта. В 12:10 она покинула супермаркет и вскоре перестала выходить на связь.

Первыми тревогу забили друзья: Каролина не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Они подключили членов семьи, и те тут же отправились в полицию Германии, чтобы заявить о пропаже родственницы. В итоге информация дошла до полиции Западной Австралии, и на местности начались полномасштабные поиски на земле и в воздухе.

Полиция отследила маршрут девушки и спустя несколько дней, 3 июля, обнаружила то, что еще больше встревожило общественность. Арендованный Вильгой фургон был найден в 35 километрах от грунтовых дорог, в природном заповеднике Карроун-Хилл, но Каролины в нем не было.

Одинокий фургон, странная ситуация и множество вопросов

Mitsubishi застрял в кустарниках у подножия большого камня на одинокой пустынной дороге по пути из Бикона. Эта местность чрезвычайно удалена от цивилизации.

По данным полиции, под задние колеса машины были подложены куски дерева. Они предположили, что туристка пыталась создать прочную основу, чтобы вытащить автомобиль, но дальше ее следы обрывались. При этом телефон, провизия, солнечные батареи и одежда — все осталось в салоне.

Конечно, то, что нашли ее автомобиль, радует: это значит, что полиция на правильном пути. Но мы до сих пор не нашли Каролину Кэтрин Венн, старший сержант отдела убийств.

Спасатели предположили, что Вильга ушла от застрявшего фургона сама, но ее поступок казался крайне нелогичным: в автомобиле можно было спокойно оставаться несколько дней и ждать помощи. «Ее поведение невозможно объяснить, оно вызывает беспокойство и множество вопросов. Мы продолжаем вести расследование по факту пропажи Каролины Вильги. Пока нет оснований полагать, что к ее исчезновению причастны третьи лица», — сообщила сержант полиции Венн.

Ангел-хранитель с собакой по кличке Зевс

Жителей Австралии потрясло исчезновение молодой немки. Спустя 12 дней с того момента, как девушку объявили в розыск, многие отчаялись ее найти и ожидали худшего.

Так думала и фермер из Уитбелта Таня Френч. В пятницу, 11 июля, она возвращалась из Бикона домой. «В тот день я поехала в Бикон, чтобы забрать свой трейлер. Я была очень расстроена, потому что ту пропавшую девушку никто не нашел», — сказала Френч.

Фермерша и ее собака по кличке Зевс ехали по участку дороги Мурубра протяженностью около 166 километров. Внезапно на обочине, примерно в 24 километрах к северо-западу от того места, где был обнаружен застрявший фургон туристки, они увидели растрепанную молодую женщину.

Таня Френч сразу догадалась, кто перед ней, и остановила машину. Она вышла, обняла исхудавшую девушку и сказала: «Все тебя ищут».

Искусанная комарами, обгоревшая на солнце и босая Каролина Вильга потеряла счет времени и не могла поверить, как долго ее не было. Туристка боялась связаться с матерью, предполагая, какой ужас ей пришлось пережить.

Знаете, я так рада за ее родителей. Не все эти истории заканчиваются хорошо, и я действительно думала о худшем Таня Френч жительница Австралии

Френч доставила путешественницу на взлетно-посадочную полосу аэродрома Бикона, откуда ее переправили на вертолете в Перт и госпитализировали.

Провести 12 дней без обуви в пустыне и выжить

Каролина Вильга впервые рассказала свою необычайную историю выживания в понедельник, 14 июля, находясь в больнице имени Фионы Стэнли, спустя три дня после того, как ее чудесным образом нашли живой после 12 дней, проведенных в отдаленной пустыне и лесу округа Уитбелт.

«Некоторые могут задаваться вопросом, почему я вообще оставила машину, хотя у меня там были вода, еда и одежда. Ответ прост: я не справилась с управлением и покатилась под уклон. А в результате столкновения сильно ударилась головой», — рассказала Вильга.

В растерянном и дезориентированном состоянии она покинула машину и заблудилась. Придя в себя, девушка поняла, что не может вернуться назад — все вокруг было незнакомым. Но ей повезло найти укрытие.

Она прошла по пересеченной местности без обуви. Это просто невероятный подвиг. Это одна из тех вещей, которые невозможно сделать Таня Френч жительница Австралии

Туристке пришлось в течение 11 ночей выживать в пустынном буше округа Уитбелт, пить дождевую воду из луж рядом с пчелиным ульем и спать в пещере.

В синяках, с порезами на руках и ногах, исхудавшая, но счастливая девушка в окружении множества подарков и цветов выложила с больничной койки пост в соцсетях со словами: «Когда вам нужно вернуть свои 12 килограммов».

Выжить в Западной Австралии и стать частью ее культуры

Каролина призналась, что в какой-то момент просто оставила надежду. Мысль о том, что ее найдут и спасут, с каждым днем становилась все призрачнее, но она старалась думать о людях, которые продолжают верить в нее, и это давало ей силы выживать даже в самые тяжелые моменты.

Каролина — очень смелая женщина. Она чудесным образом выбралась из сложнейшей ситуации, в которой ей пришлось несколько дней провести вдали от цивилизации Роджер Кук премьер-министр штата Западная Австралия

Путешественница рассказала, что Западная Австралия научила ее быть частью этого общества. «Раньше я не знала своего места в культуре, находящейся на другом конце света, но теперь я чувствую себя ее частью. Я глубоко впечатлена готовностью людей помочь и тем теплом, которое проявили по отношению ко мне здесь», — добавила Каролина.

Несколько суток Каролина Вильга провела в больнице и быстро пошла на поправку. Она призналась, что пережитое не повлияло на ее желание путешествовать. Теперь она планирует посетить восточные штаты Австралии.