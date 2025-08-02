Как главарь убийц из Волгограда стал самым опасным преступником России

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В списке, который недавно обновило МВД России, 11 фамилий. Все эти люди обвиняются в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей. В прошлый раз речь шла о монахе Силуане (в миру — Андрее Кузнецове), который до своего пострига расправился в Екатеринбурге с тремя торговцами из Таджикистана, а затем подался в бега. Сегодня наш рассказ о самом жестоком киллере Волгограда Владимире Шестерине. По версии следствия, он возглавлял бригаду ликвидаторов, которая в 2000-е годы работала на криминального авторитета Владимира Кадина и годами держала в страхе город. Поймать киллера, который причастен как минимум к 18 заказным расправам, не удается уже 16 лет...

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26 октября 2009 года. Элитный коттеджный поселок на окраине Волгограда. У себя во дворе тренируется Станислав Галкин — вице-президент Волгоградской областной федерации бокса и правая рука серого кардинала преступного мира Поволжья Владимира Кадина. В какой-то момент рядом с особняком Галкина останавливается Mercedes.

Хозяин дома думает, что к нему приехали гости, и идет к воротам. Но как только он открывает, мужчины, вышедшие из машины, начинают стрелять из автоматов. Станислав падает на месте: выстрелы становятся для него роковыми. Последнее, что он видит, — идущего к нему киллера-профессионала Владимира Шестерина.

Галкин хорошо знает Шестерина: они вместе работают на Владимира Кадина. Но Станислав не знает одного: он впал в немилость босса, и Кадин решил отправить его на тот свет. Шестерин хладнокровно добивает Галкина тремя контрольными выстрелами в голову и вместе с подельником скрывается на Mercedes.

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В 1990-е Волгоград, как и многие другие города России, потрясли бандитские войны. Город делили между собой несколько группировок, самой мощной и крупной из которых было организованное преступное сообщество (ОПС) боксера и экс-милиционера Владимира Кадина.

Его правой рукой в ОПС был бывший одноклассник, судимый за изнасилование боксер Станислав Галкин. Третьим лидером группировки немного позже стал мастер спорта по карате Анатолий Рогов по кличке Толясик. До начала 2000-х главари мирно уживались вместе. Их ОПС в основном «крышевало» рынки и строительные компании.

Но «правление» группировки Кадина в Волгограде не обходилось без проблем: в 1993 году на подконтрольную криминальному авторитету территорию заявились дерзкие подмосковные бандиты из Подольского ОПС.

«На Кадина было совершено пять покушений. Разговора не получилось — вместо бандитов говорили их стволы. Кадин сбежал в Голландию. Подольские захватили его территорию»‎, — из очерка Сергея Ворона «Люди с чистой совестью. Кадинские».

Впрочем, за следующие два года Кадину удалось наладить хорошие отношения с ворами в законе и при их поддержке вытеснить «подольских». Одновременно лидер ОПС сумел стать авторитетным бизнесменом и даже возглавил Волгоградскую областную федерацию бокса.

Помехой на этом пути стал его подручный Рогов — тот решил взять под контроль и расширить торговлю наркотиками в Волгограде, против чего выступили и Кадин, и воры в законе. По слухам, именно Кадин добился того, что Рогов в 2004 году на долгие девять лет попал за решетку.

Примерно в это же время в распоряжении Кадина оказалась бригада киллеров во главе с Владимиром Шестериным, уроженцем села Заплавное (Волгоградская область). В конце 1990-х годов Шестерин работал на криминального авторитета Сергея Кривова, разбираясь с задолжавшими боссу коммерсантами.

Но в 2000-м с Кривовым расправились конкуренты, и некоторое время спустя Шестерин вместе со своей бригадой решил работать на нового босса, которым стал Владимир Кадин.

Кровавый путь

В своей бригаде Владимир Шестерин работал вместе с двумя киллерами — Сергеем Зрячевым и Александром Мерекиным. Каждый из них ежемесячно получал от босса Кадина по 50 тысяч рублей, к которым добавлялись «премии» за успешно выполненные заказные преступления, а их на счету бригады было немало.

Так, в середине 2000-х Шестерин вместе со Зрячевым отправился в Испанию, где по приказу Кадина расправился с неким российским бизнесменом.

Следующей целью киллеров стал гражданин Узбекистана: его надлежало просто наказать, но Шестерин перестарался и нанес мужчине несколько ножевых ранений, ставших смертельными. За эту ошибку босс никак не наказал «торпеду» (так в то время называли боевиков ОПГ), и тот продолжил свою кровавую работу.

В 2007 году его целью стал торговец овощами из Азербайджана, который вступил в конфликт со «смотрящим» за рынком и пригрозил тому расправой. Платой за такую дерзость стало ножевое ранение в сердце, нанесенное мужчине Шестериным у гаражного кооператива.

Год спустя Кадин приказал Шестерину отправить на тот свет своего экс-партнера Эльдара Квахачию, который на свою беду перешел дорогу криминальному авторитету.

Для выполнения заказа киллер привлек старого знакомого Романа Черникова, с которым занимался рэкетом еще на службе у прежнего босса Кривова.

Черников должен был страховать подельника на случай, если тот не справится с задачей или его оружие даст осечку. Утром 14 мая 2008 года Эльдар Квахачия отвел ребенка в частный детский сад на улице 8-й Воздушной Армии. Переодев ребенка и передав его воспитательнице, мужчина вышел на улицу, но прошел всего несколько метров.

Подкараулившие его Шестерин и Черников открыли по Квахачии огонь из пистолетов Макарова: одна пуля попала в шею, еще одна — в голову. Ранения оказались смертельными. А в 2009-м пришел черед и Станислава Галкина: тот поддержал босса Кадина в конфликте с Роговым, но все равно оказался у него в немилости.

26 октября 2009 года 32-летний Шестерин с двумя подельниками на Mercedes приехали к особняку Галкина в элитном коттеджном поселке на окраине Волгограда — речь об этом шла в начале статьи. За успешно выполненный заказ киллеры получили несколько миллионов рублей.

Пули для босса

Между тем после расправы над Эльдаром Квахачией киллер Черников решил отойти от дел. Шестерин счел это предательством, что стало для Романа приговором. 6 сентября 2010 года Черников вместе с приятелем ждал знакомого на одной из АЗС города Волжский (Волгоградская область). Внезапно напротив них остановились красные «Жигули», окно открылось и сидевший в салоне Шестерин в черной балаклаве, закрывавшей лицо, открыл по Черникову огонь из автомата.

Товарищ Романа сбежал, а его самого бывший напарник добил контрольным выстрелом в голову.

Работа на службе у криминального авторитета Кадина вполне устраивала Шестерина, но в 2011 году в его жизни произошел крутой поворот. В 2009-м условно-досрочно освободился жаждущий мести Анатолий Рогов — тот самый, который хотел наводнить Волгоград наркотиками и вступил в конфликт с Кадиным.

Рогов решил при помощи киллера устранить своего давнего врага, а затем занять его место в преступном мире города.

Для этого Анатолий нанял бывшего сокамерника, экс-разведчика, который и должен был выступить в роли ликвидатора. 18 августа 2011 года Кадин вместе со спутницей ужинал на веранде своего любимого ресторана на улице Маршала Чуйкова. В какой-то момент киллер подскочил к криминальному авторитету, выпустил ему в голову пулю и бросился бежать. Однако в погоню за стрелком отправились охранники Кадина, сидевшие за соседним столом — один из них ранил беглеца в поясницу, и тот свел счеты с жизнью.

Окружение Кадина поначалу заподозрило в покушении на босса чеченских бандитов, с которыми у него был давний конфликт. Однако как только выяснилось, что киллер сидел в одной камере с Роговым, все встало на свои места. Когда Толясик узнал, что сторонники Кадина объявили за его голову награду, он предпочел залечь на дно — его дальнейшая судьба неизвестна.

«Его могли ликвидировать»

После расправы над боссом киллер Владимир Шестерин также пустился в бега — его ищут до сих пор. Причем в розыске ликвидатор находился с 2009 года, однако продолжал работать на Кадина. Но когда криминального авторитета не стало, Шестерин исчез вместе со своими подручными из бригады.

Одного из них, Сергея Зрячева, годы спустя удалось поймать — его приговорили к девяти годам лишения свободы. А Шестерин и Мерекин скрываются до сих пор. Возможно, это удается им благодаря одному из родственников Мерекина, который занимался изготовлением поддельных паспортов.

Оперативники предполагали, что следы Мерекина могли затеряться в китайском городе Хейхэ, однако подтверждения этому так и не нашлось. Что касается Шестерина, то реальный шанс поймать его представился оперативникам в 2012 году. Они выследили 35-летнего киллера в тот момент, когда он вел ребенка в детский сад.

Чтобы не рисковать жизнью маленького свидетеля, брать его отца решили в тот момент, когда он выйдет на улицу один.

Но благодаря своему невероятному чутью Шестерин понял, что его ожидает засада. Он покинул детский сад через запасной выход и скрылся. С тех пор никаких данных о нем нет: за любую информацию о Шестерине в МВД обещают миллион рублей.

Впрочем, не исключено, что эта награда так никогда и не будет выплачена — просто потому, что самого преступника может уже не быть в живых.