«Баба — ягодка опять»: почему так говорили про сорокапятилетних женщин

Кажется, что русская поговорка про «бабу-ягодку» придумана, как своеобразное утешение для уже немолодой женщины, теряющей красоту и ощущающей явные признаки старения. Ведь куда чаще можно услышать, что «бабий век короток» — какая ягодка?!

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Так что же имеется в виду под этой расхожей фразой?

Уверенность и свобода

На Руси девушки рано выходили замуж — в 15-16 лет. Оно и понятно: молодой репродуктивный возраст — самое время для беременности и рождения детей. Поэтому, перешагнув за четвертый десяток, женщина была уже состоявшейся в жизни. У нее были дети, начавшие самостоятельную жизнь. Внуки, радовавшие своим взрослением. Дом и хозяйство. Пожалуй, в этом возрасте женщина начинала себя чувствовать куда свободнее и увереннее, чем в 20 и даже в 30.

Еще не старуха

При этом она еще не превратилась в старуху— больную и вечно всем недовольную. Мнение о том, что сорокалетний возраст считался на Руси преклонным — несколько ошибочно. Просто, когда говорится, что средний возраст жизни в стране раньше составлял 35 лет, надо учитывать особенности статистического подсчета. Всему виной — высокая детская смертность. Младенец, умерший в полугодовалом возрасте и человек, доживший до 70 лет — в среднем и дают те самые 35 лет.

Современное мнение

А что говорит наука? В целом она благостно относится к 45-летнему возрасту. Несмотря на менопаузу, которая, впрочем, наступает все позднее, именно после сорока женский организм начинает активно вырабатывать гормоны, отвечающие за оздоровление организма. В этот период многие представительницы прекрасного пола действительно становятся «ягодками». У них улучшается энергетический и липидный обмен, повышается синтез меланина, кожа насыщается коллагеном. В итоге женщина меняется: на ее щеках все чаще играет здоровый румянец, кожа становится шелковистой и упругой.

Гормоны радости и счастья

А еще на сорокалетний возраст приходится второй всплеск активной выработки гормонов радости и счастья. Женщина становится способной любить, как ранее, в 18 лет, влюбляться и влюблять в себя. Но при этом ее уже не тяготит воспитание детей и ведение домашнего хозяйства — куда больше времени она способна посвящать себе любимой.

Правда, чтобы стать «ягодкой» в этом возрасте, необходимо все же следить за собой, а не надеяться, что все придет само. В этот период очень важно полноценное правильное питание, умеренные физические нагрузки и использование хорошей уходовой косметики. Благо сегодня для этого есть все возможности.