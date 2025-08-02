Как НКВД заставлял платить должников в СССР

В 1920-е годы в Советской России ещё только формировались законы и экономика, поэтому взыскание задолженности стало проблемой. Сотрудники НКВД были привлечены к роли "коллекторов" в пролетарской стране.

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Бессистемное кредитование людей и организаций привело к возникновению "невозвратных долгов". В 1924 году газета "Пролетарский путь" сообщила, что Губсельпром и Губсоюз не могут вернуть деньги, которые они ещё и использовали не по назначению. Банк предупреждал о возможных санкциях, но это не оказывало влияния на организации.

В 1925 году первый секретарь ЦК Азербайджана Левон Мирзоян обратил внимание на проблему невозврата заемных средств. Задолженность Госбанка по кредитам в то время составляла почти треть от общей суммы выданных денег. Механизмы взыскания средств не работали.

Проблема состояла в том, что, согласно законам СССР того периода, официально в списке запрещённого для изъятия у должников имущества было так много пунктов, что у людей или организаций нечего было арестовывать.

Архивные документы говорят о том, что в 20-е годы прошлого века взысканием по исполнительным листам занимались НКВДшники. Глава Ульяновского управления НКВД говорил о том, что подобная работа велась плохо — заёмщики часто отказывались платить, а с ними ничего нельзя было сделать.

Всё изменилось в 1929 году. Тогда было принято распоряжение, согласно которому представители НКВД могли досрочно взыскивать ссуды с кулаков и зажиточных крестьян. Неуплата долгов была приравнена к преступлению. Данный шаг ликвидировал проблему накопления задолженностей по займам в массовом порядке.