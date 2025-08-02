«Потерялась атомная бомба»: сколько ядерного оружия до сих пор не нашли

В период «холодной войны» гонка вооружений между двумя противоборствующими системами достигла небывалого масштаба и… разгильдяйства. Страны, имеющие ядерное оружие, умудрились потерять как минимум 92 бомбы.

Американцы первые

Впервые халатное отношение к атомным бомбам продемонстрировали американцы в 1950 году. Тогда с военной базы на Аляске во время учений взлетел бомбардировщик, на борту которого находилось опасное оружие.

Недалеко от канадского побережья у воздушного судна отказали три двигателя из пяти. Тогда было принято решение сбросить бомбу в океан. Взрывчатка сдетонировала, но о заражении вод Тихого океана позже ничего не сообщалось.

Видимо, произошедшее ничему не научило американцев. В марте 1956 года США потеряли уже две бомбы, которые находились на борту самолёта, пропавшем у побережья Алжира.

Год спустя пришлось сбросить в океан ещё две бомбы. На этот раз – с терпящего бедствие транспортного самолёта. Буквально в последний момент экипажу удалось благополучно зайти на посадку. Тогда-то и стало известно, что от балласта избавились не полностью. На борту оставалась ещë одна бомба и заряд для изготовления четвёртой.

А в первых числах декабря 1965 года у побережья Окинавы с палубы американского авианосца взлетел самолёт A-4 Skyhawk с авиабомбой на борту. Летательный аппарат в воздухе продержался недолго. Он рухнул в океан, где и находится до сих пор на глубине в пять километров. Поднять его на поверхность пока не получается.

Но и на этом американцы не успокоились. Они продолжили совершать полёты с бомбами. В 1966 году в небе над Испанией произошла катастрофа, в результате которой на земле оказались три ядерные бомбы. Две из них разрушились, что привело к частичному заражению территории. Пришлось Вашингтону компенсировать ущерб, чтобы избежать скандала.

Зимой 1968 года в гренландский залив Полярной звезды упал очередной американский тяжёлый бомбардировщик. Он ушёл под воду вместе в термоядерными авиабомбами. При этом установить точно, сколько единиц тогда затонуло, не удалось. В Пентагоне говорили про 11 зарядов, тогда как конспирологи – про все 50.

Советские «аварии»

Не стоит думать, что «косячили» исключительно американцы. Промахи были у СССР. Так, в 1968 году в Тихом океане из-за столкновения с субмариной США затонула советская подлодка К-129 с тремя ядерными ракетами и торпедами на борту. Опасный «багаж» так и лежит на дне.

В 1976 году у побережья Сахалина в океан упал стратегический бомбардировщик с двумя атомными бомбами. Спустя десять лет недалеко от Бермудских островов в результате затопления ракетоносца на атлантическое дно ушли 16 ядерных ракет.

Оставило след советское оружие и в Норвежском море. В 1989 году из-за пожара на подлодке «Комсомолец» «потерялись» две торпеды с ядерными боеголовками. С того времени их точное местоположение неизвестно.