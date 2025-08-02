Что выяснил советский биолог, прожив два года в волчьей стае

Маугли — выращенный волками ребенок — не единственный пример такого рода в литературе. Можно вспомнить еще Тарзана или Рема и Ромула. Да и вообще легенды о людях, выросших с дикими животными, весьма многочисленны. Но были и реальные персонажи — например, грузинский доктор биологических наук Ясон Константинович Бадридзе.

Ученый из Горгистана

Интересно, что родом Бадридзе из Тбилиси — столицы Грузии. Одно из древних названий этой страны — Горгистан, что в переводе означает «страна волков». Именно этими животными Ясон и заинтересовался еще в конце 1960-х годов. Тогда он только-только окончил биологический факультет Тбилисского государственного университета и начал работу в Институте физиологии Академии наук Грузинской ССР.

Главный враг

В ту пору этология — прикладная дисциплина, изучающая генетически обусловленное поведение животных — считалась в СССР лженаукой (наряду с генетикой, кстати). Волки же причислялись к главным врагам советского животноводства. Поэтому об официальном их изучении «изнутри» не шло даже и речи. Тем не менее ученый самостоятельно решился на опасный эксперимент — наладить контакт со стаей диких волков. В 1974 году Бадридзе договорился с лесниками Боржомского заповедника, что те не станут трогать обитающее там волчье семейство, с которым он и решил «подружиться».

С волками жить…

Надо сказать, что Ясон имел большой опыт общения с собаками, а также хорошо знал лес. Поэтому начинал, можно сказать, не с нуля. Вначале ученый тщательно изучил волчьи тропы и маршруты, их стоянки и ночлеги, территорию, на которой они живут и охотятся. Вторым этапом стало приучение животных к запаху человека. Бадридзе оставлял на тропинках куски своей одежды, чтобы волки привыкли к его запаху, а потом стал класть на них мясо, чтобы «подружиться».

По прошествии некоторого времени он решил «представиться» волкам, однажды появившись на тропе перед ними. Как ни странно, семья — волк и беременная волчица, ищущие логово для рождения и воспитания потомства — его не тронула. Самка осталась на тропе, а самец подошел, тщательно обнюхал человека, после чего только фыркнул, признав в нем «своего». После этого Бадридзе органично «влился» в стаю: он ходил с волками по лесу, спал и даже охотился вместе с ними.

Социальная структура

Два года жизни в волчьей стае показали Ясону, что это жестко структурированная ячейка со своими правилами и нормами. При этом волки вовсе не являются абсолютно дикими и агрессивными животными, а весьма социализированы внутри своего круга. Они активно общаются между собой, защищают молодых волчат и заботятся о старых, а слишком агрессивных животных изгоняют из стаи.

Со временем Ясон стал для волчьего семейства своим — ему позволяли не только участвовать в охоте, но и делились с ним добычей. Когда ученый поранил ногу и «отлеживался», волки приносили ему мясо, а однажды даже защитили от нападения дикого медведя, хотя волки предпочитают не вступать в схватку с косолапым.

«Выйдя из леса», Бадридзе защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, посвященные оригинальному эксперименту. Сейчас Ясон Константинович — один из авторитетнейших специалистов по волкам в мире.