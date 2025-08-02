Почему летчикам в армии Николая II запретили парашюты

Считается, что впервые о создании парашюта задумался итальянский изобретатель Леонардо да Винчи. По крайней мере в его трудах исследователям удалось найти чертежи первого подобного устройства. Но от теоретической разработки до практического применения прошло время. Впервые с парашютом – с крыши дома – прыгнул хорватский изобретатель Фауст Вранчич в XVI веке. Позже это устройство стали рассматривать как вариант спасения лётчиков при возникновении нештатных ситуаций.

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Первый блин не комом

В Российской империи парашют изначально не прижился. Терпящий бедствие самолёт пилоты могли покинуть только с помощью складных зонтов. Но надёжностью конструкции, а также простотой в эксплуатации они похвастаться не могли. Такие зонты в любой момент могли подвести.

Шелковый складной ранцевый парашют изобрёл Глеб Котельников. Он был провинциальным чиновником, но окончил военное училище и отслужил в армии три года, а поэтому интересовался лётным делом.

Более активно работать над парашютом его заставила гибель знаменитого авиатора Льва Макаровича Мациевича осенью 1910 года на Всероссийском празднике воздухоплавания в Петербурге.

Котельников опытным путём пришёл к выводу, что пилоту, весящему 80 килограммов, для плавного приземления будет достаточно всего 50 квадратных метров шёлковой ткани. Такой кусок запросто уместится в ранец за спиной авиатора.

Парашют, который не нужен

Первые испытания «чуда техники» в России прошли в 1912 году. Завершились они успешно, но Главное управление инженерных войск российской армии отказалось финансировать их производство.

Данное решение было принято великим князем Александром Михайловичем Романовым, который отвечал за Императорский военно-воздушный флот. Куратор этой сферы считал, что если снабдить всех пилотов таким устройством, то они просто начнут покидать аэропланы «при малейшей опасности». Аэропланы – аппараты дорогие, которые к тому же в России на тот момент не производились. Александр Михайлович и не скрывал своей меркантильной позиции – аэроплан гораздо дороже, чем жизни людей. Мол, «найдутся, не те, так другие», а аппараты нужно беречь.

Парашют, который нужен

Изменили позицию российские власти только во время Первой мировой войны. Видимо поняли, что подготовка пилота – процесс трудоёмкий и не менее затратный. Но к этому времени парашют уже считался французским изобретением. Котельникову поручили продолжить работу над совершенствованием устройства, чтобы в итоге снабдить ими абсолютно всех авиаторов.