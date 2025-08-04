Как советские воины в Афганистане почти сутки сражались в окружении

45 лет назад советские разведчики приняли неравный бой с окружившими их моджахедами. Зачищая территорию от боевиков в Афганистане, наши бойцы попали в засаду и почти сутки держали оборону в ожидании помощи. В ущелье близ горы Шаеста погибли 49 бойцов советской армии. Устроившая засаду банда Вазира Хистаки впоследствии была уничтожена сотрудниками госбезопасности Афганистана. По мнению экспертов, опыт этого боя в дальнейшем положительно повлиял на подготовленность армии Советского Союза.

Это произошло в ходе Яварзанской операции, проводившейся с 29 июля по 9 августа 1980 года советской армией на северо-востоке Афганистана.

Батальон мотострелков выдвинулся из кишлака Яварзан, по пути попал в засаду и запросил подкрепление. На помощь бойцам отправили подразделения 783-го отдельного разведывательного батальона под командованием Алибека Кадырова. Рано утром 3 августа разведчики вступили в бой и почти сутки героически держали оборону против превосходящих сил моджахедов.

Это боестолкновение в официальных источниках будут ошибочно называть боем у кишлака Шаеста — по названию горной вершины, вблизи которой всё произошло. Из-за упоминания кишлака в документах и книгах памяти название утвердилось в историографии.

Сражение стало одним из самых трагичных с начала войны в Афганистане.

Уничтожать исламистов

Советские войска, находившиеся в Афганистане с 1979 года, регулярно проводили операции по зачистке территорий от вооружённых отрядов моджахедов и уничтожению складов с оружием.

Как рассказал в беседе с RT историк и военный эксперт Борис Юлин, одной из трудностей при зачистке территории стала тактика отхода боевиков через горы в Пакистан, где СССР уже не мог действовать. Поэтому было важно ликвидировать исламистов, пока они ещё находились в Афганистане.

Именно при выполнении такого задания бойцы советской армии были окружены душманами. Наиболее полно в СМИ этот драматический эпизод афганской кампании описан в статье газеты «Красная звезда» от 24 мая 2021 года.

«Ранним утром 3 августа три роты батальона с приданными им миномётным и гранатомётными взводами 149-го мотострелкового полка, сапёрами, а также группами арткорректировки и авианаведения — всего 142 человека под командой командира батальона майора Алибека Кадырова — выдвинулись в пешем порядке на юг от Кишима по ущелью Машхад. Выдвижение на боевой технике не представлялось возможным», — говорится в публикации «Красной звезды».

По воспоминаниям командира разведывательной десантной роты 783-го отдельного разведывательного батальона старшего лейтенанта Сергея Тарнаева, боевики ожидали подошедшие силы ВС СССР и уже заняли позиции по обеим сторонам Машхадского ущелья.

«Нас было примерно 100—110 человек... В 06:00 мы вошли в ущелье в указанном ранее порядке. Через несколько часов движения был объявлен привал. Дистанции между ротами были на расстоянии зрительной видимости, где-то 50—100 м. Первая разведрота в ущелье зашла за поворот. Вот тут всё и началось. Нас просто ждали», — рассказал Сергей Тарнаев.

По свидетельствам командира Тарнаева, ситуация сильно осложнялась стеснённостью ущелья и ближним боем. Ущелье представляло собой коридор шириной около 20 м, по дну которого протекала неглубокая горная река. Каменистый берег реки позволил некоторым бойцам укрыться на время от вражеского огня. Крутые склоны, покрытые кустарниками и другой растительностью, маскировали огневые точки душманов.

«Делают своё дело»

По воспоминаниям участников боя, моджахеды вели снайперский огонь по связистам и командирам подразделений. По этой причине большая часть радиостанций была потеряна почти сразу, а до работающих предстояло ползти под вражеским огнём.

Именно это и сделал 20-летний рядовой Сергей Подшивалов — в критической ситуации он, рискуя жизнью, вынес рабочую рацию из-под огня противника. Пули его не задели.

Как вспоминал замполит десантной роты 783-го отдельного разведывательного батальона подполковник Виктор Ананьев, он отправил Подшивалова за рацией, чтобы спасти оставшихся в живых бойцов.

«В его действиях не было ничего лишнего. Он смотрел мне в глаза уверенно, осознавая всю важность приказа. Так поступают люди с высоким чувством ответственности», — приводит издание «Красная звезда» воспоминания Ананьева.

Благодаря действиям Подшивалова бойцы наладили связь с командованием, которое отправило на помощь окружённым подразделениям вертолёты.

«В полдень прилетели вертолёты. Стали сбрасывать нам цинковые ящики с патронами. Много патронов было повреждённых, так как сбрасывались с большой высоты. Но огневой помощи практически не оказали, боялись задеть нас. Уж очень близко были от нас душманы», — отмечал Сергей Тарнаев.

К 16 часам 3 августа боевые действия стихли. С наступлением ночи оставшиеся в живых бойцы смогли перегруппироваться и начать отход в зону эвакуации — рано утром высадился вертолётный десант.

Как рассказывал Сергей Подшивалов, бойцов с поля боя выносили с раннего утра и до позднего вечера, «2—3 км несли по ущелью до выхода, где грузили ребят в вертолёты».

«Потом нам это очень пригодилось»

Согласно официальным данным, в бою в Машхадском ущелье погибли 49 советских бойцов. Среди них пять офицеров и прапорщиков разведбата: начальник штаба батальона капитан Александр Жуков, врио командира 1-й разведывательной роты лейтенант Виктор Сериков, командир взвода лейтенант Владимир Буров, старшина 1-й роты прапорщик Александр Дворский и начальник радиостанции старший сержант сверхсрочной службы Василий Кузнецов.

По разным источникам, от 47 до 52 человек были ранены. По материалам «Красной звезды», «это были самые крупные потери ограниченного контингента в 1980 году».

Алибек Кадыров лишился должности и чудом избежал военного трибунала. Смягчающим обстоятельством стало то, что маршрут движения через Машхадское ущелье был утверждён штабом дивизии, а не лично Кадыровым.

В результате расследования, проведённого руководителем оперативной группы МО СССР генералом армии Сергеем Соколовым, с должностей были сняты командир дивизии полковник Степанов и начальник штаба дивизии полковник Стасюк.

С полевым командиром афганских исламистов, устроивших засаду на советских бойцов, разобрались быстро. Органы госбезопасности Афганистана заслали в банду Вазира Хистаки своего человека, который отравил главаря и большую часть его боевиков. Оставшиеся в живых разбежались, и банда прекратила существование.

Как сообщил Александр Зимовский, несмотря на отдельные трагические эпизоды, в ходе афганской кампании советская армия продемонстрировала высокую боеготовность.

«Были отработаны уникальные тактические приёмы ведения войны в горной местности. Вертолётные десанты, действия спецназа, применение артиллерии в высокогорье — этот опыт не имел аналогов в мировой практике», — заявил эксперт.

В свою очередь, Борис Юлин обратил внимание на то, что опыт боевых действий в Афганистане тщательно анализировался.