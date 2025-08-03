Рекорды, провалы, бойкоты: как прошла Олимпиада-1980

Ровно 45 лет назад в Москве закончились первые и пока единственные в отечественной истории летние Олимпийские игры. Несмотря на бойкот соревнований, объявленный многими западными странами, они получились яркими и во многом уникальными. Эти Игры запомнились не только накалом спортивных состязаний, но и тем, что так или иначе было связано с их проведением. «Лента.ру» вспоминает о главных событиях Олимпиады-80, включая рекорды, триумфы, обидные поражения, скандалы и трагедии.

© РИА Новости

«К сожалению, с самого возникновения современных Игр, правительства пытались использовать их для политических целей. Я заклинаю всех не использовать Олимпийские игры для того, чтобы разъединять мир. Игры не должны использоваться для демонстрации предрассудков», — говорил незадолго до старта соревнований в Москве ирландец лорд Килланин, занимавший на тот момент пост президента МОК. К сожалению, его не послушали. Ничего в этом плане не поменялось и спустя 45 лет.

Россыпь медалей

В отсутствие главных конкурентов сборная СССР предсказуемо и очень уверенно выиграла общекомандный медальный зачет. Представители страны насобирали безумное и до сих пор невиданное количество медалей — 80 — золотых, 69 — серебряных и 46 — бронзовых. Спустя четыре года американцы на своих домашних летних Играх уже без участия СССР взяли 83 золотых медали, однако по общему количеству наград (174 против 195) они советским атлетам уступили.

Некоторые скептики склонны обесценивать заслуги советских спортсменов на Олимпиаде-1980, но были и те, кто точно стал бы героем при любом уровне конкуренции. Среди них стрелок Александр Мелентьев. Он принес сборной СССР первое золото тех Игр, победив в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с мировым рекордом. А продержался этот рекорд целых 34 года — только в 2014-м его побил южнокорейский стрелок Чин Джон О.

После триумфа в Москве Мелентьев выиграл четыре золота на мировых чемпионатах и в 1984-м имел отличные шансы пополнить копилку олимпийских медалей. Но бойкот разрушил эти планы. Примерно то же самое можно сказать и о пловце Владимире Сальникове, который на Играх в Москве завоевал три золотые медали. После Игр он блистал на чемпионатах мира и, несмотря на пропуск ОИ в Лос-Анджелесе, все же завоевал четвертое олимпийское золото — уже на Олимпиаде-1988 в Сеуле.

Трехкратным олимпийским чемпионом на Играх в Москве стал и гимнаст Александр Дитятин, а суммарно он взял на соревнованиях целых восемь медалей — спортсмен поднимался на пьедестал во всех видах программы! За это он получил от государства внушительную по тем временам сумму в 20 тысяч рублей и четырехкомнатную квартиру в Ленинграде. Призовых хватило на то, чтобы полностью ее обставить, а также купить новую машину, продав старую. Позже Дитятин рассказывал, что бойкот Игр американцами и компанией вряд ли как-то повлиял на его результаты. В качестве справедливого аргумента гимнаст приводил тот факт, что на чемпионате мира-1979 он взял четыре золота. К сожалению, уже в 1983-м Дитятину пришлось завершить карьеру из-за серьезной травмы.

Чувствительные поражения

Помимо ярких побед, на Играх-1980 у советских спортсменов были и обидные поражения. В 1980-х победа в футболе на Олимпийских играх была несколько престижнее, чем сейчас, и от советских игроков ждали очень многого. Главным тренером команды был великий Константин Бесков, ворота защищал тогда еще молодой, но уже звездный Ринат Дасаев, а в поле играли Олег Романцев, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Сергей Шавло. Правда, главной звезды советского футбола тех лет — Олега Блохина — в составе сборной не было. Поговаривали о его конфликте с Бесковым.

Добыть золото советским футболистам не удалось: в полуфинале команда ГДР припарковала автобус у своих ворот и воспользовалась одним из немногих шансов в атаке. В матче за третье место сборная СССР уверенно обыграла Югославию, но в общем и целом бронза была признана неудачным результатом. Отдел спортивной и оборонно-массовой работы ЦК Комсомола в отчете написал, что «команда выступила ниже своих возможностей». Среди причин, которые не привели сборную СССР к золоту, указывались «неверный подбор игроков и создание тепличных условий для футболистов».

Бронзовую медаль на ОИ-1980 завоевала и мужская сборная СССР по баскетболу, хотя в отсутствие американцев команду считали главным фаворитом. Но советские баскетболисты под руководством Александра Гомельского в финальном раунде уступили Италии и Югославии и стали лишь третьими. Позже выступавший в той сборной разыгрывающий Станислав Еремин признавался, что советские баскетболисты недооценили соперников.

«Главная причина нашего поражения — отказ США приезжать на Игры-1980. Мы почувствовали, что являемся фаворитами и должны выиграть в любом случае. И за это бог нас наказал. Мы уже начали делить медали и победные бонусы. Все уже были в эйфории, мечтали, какое счастье ждет нас после золота домашней Олимпиады», — Станислав Еремин, баскетболист сборной СССР.

Сын Александра Гомельского — Владимир Гомельский — вспоминал, что отец до последних дней считал себя единственным виновником того результата. После Игр он даже перенес инфаркт, долго лечился, но ко всеобщему удивлению не был снят с должности. И не напрасно: в следующие два года после неудачи в Москве сборная СССР стала чемпионом мира и Европы, а в 1988-м Гомельский привел команду к олимпийскому золоту Сеула.

Лошадь в самолете

Пилот «Формулы-1» на личном самолете привез из Австрии лошадь в Москву, чтобы та смогла выиграть Олимпиаду — звучит как сон при температуре 39, не правда ли? Но это реальная история. В роли автогонщика был легендарный Ники Лауда, а лошадь звали Мон Шери. На ней австрийская наездница Элизабет Тойрер планировала принять участие в олимпийских соревнованиях по выездке.

Австрия официально не объявляла о бойкоте Игр, и представители страны в некоторых видах спорта приняли участие в соревнованиях, но Федерация конного спорта выступила против присутствия своих спортсменов в Москве и объявила, что никому не будет оплачивать поездку в СССР. И если вопрос с доставкой самих атлетов был решаемым, то перевозка лошадей на столь далекое расстояние — дело сложное и чрезвычайно дорогостоящее.

И тут на помощь Тойрер пришел соотечественник — двукратный на тот момент чемпион «Формулы-1» Ники Лауда. В 1980-м он взял паузу в карьере и активно развивал собственную авиакомпанию. Пилот взял личный самолет — двухмоторный «Фоккер», вытащил из салона все кресла и загрузил туда лошадь. Полет прошел без эксцессов, и борт с животным благополучно приземлился в Москве.

Старания Лауды не были напрасными: находившаяся на пике карьеры Тойрер уверенно выиграла личные соревнования и принесла Австрии единственную золотую медаль Олимпиады-1980. Позже австрийка еще дважды принимала участие в Играх, но не сумела попасть даже в призы.

«Если вы от меня ждете какого-то негатива про Москву, то вынуждена вас разочаровать. Мне все тогда понравилось. Очень чистый и уютный город. Мои маршруты были достаточно банальны: я несколько раз сходила на Красную площадь, чтобы посмотреть собор Василия Блаженного. Да, было много полицейских, но мне было это неважно, так даже спокойнее», — Элизабет Тойрер, чемпионка Игр-1980 в выездке.

Смерть Высоцкого

Олимпиаду в Москве омрачило событие, никак не связанное со спортом. В ночь на 25 июля умер всенародно любимый советский поэт, актер и певец Владимир Высоцкий. Ему было всего 42 года, поэтому новость буквально сразила простых граждан. При этом власти старались максимально скрыть информацию, чтобы не омрачать спортивный праздник. О печальном инфоповоде сообщила лишь одна газета — «Вечерняя Москва». И то, это было сделано одним абзацем в самом подвале номера.

Но утаить такую новость было невозможно, сарафанное радио мгновенно разнесло ее по Москве. Похороны Высоцкого проходили 28 июля, а прощание состоялось в его родном театре на Таганке. Несмотря на отсутствие в СМИ официальных анонсов, туда стеклось больше 100 тысяч человек.

«Это был контраст. Полупустая Москва — и целая толпа на Ваганьковском кладбище. Невероятное чувство единения», — вспоминал очевидец похорон Высоцкого Темирбулат Билялиев.

«О смерти Высоцкого мы услышали через день. Нам никто ничего не говорил, лишь по каким-то причинам был отменен концерт артиста в Олимпийской деревне. После мы уже увидели траурный листок, из которого и узнали, что Владимира Семеновича не стало», — Сергей Котенко, ватерполист сборной СССР.

Продовольственный рай

СССР и дефицит продуктов образовали крепкий союз, который был непоколебим на протяжении всего периода существования советской власти. Однако в период проведения в Москве Олимпиады-1980 гостям и жителям столицы устроили своеобразный читмил: полки магазинов заполнили дефицитные, а также и вовсе невиданные ранее в СССР продукты и напитки. Постарались финские поставщики, с которыми договорилось советское правительство.

Джем, горчица в тюбиках, бананы, соки в пакетиках, жвачка, хот-доги и курица гриль, «Фанта», финское пиво в алюминиевых банках, американские сигареты и уже нарезанная колбаса — и это далеко не полный перечень того, что впервые увидели изумленные москвичи в 1980-м. Правда, в городе их оставалось не очень много — КГБ перед стартом Игр предпринял титанические усилия по максимальной зачистке столицы от жителей.

Кроме того, к Играм в Москве едва не открыли первый «Макдональдс». Переговоры советского руководства с американской компанией были на продвинутой стадии, но в последний момент что-то сорвалось. Знакомство граждан СССР с гамбургерами и картошкой фри было отложено на долгих десять лет. А вот знакомство со шведским столом состоялось уже в 1980-м. По такой диковинной для советских граждан схеме кормили не только в Олимпийской деревне, но и в нескольких столичных ресторанах. Правда, тогда такой формат надолго не прижился.

Жест недоброй воли

На Играх в Москве не обошлось без скандалов. Главный из них произошел с участием польского прыгуна с шестом Владислава Козакевича. Атлет на соревнованиях взял золотую медаль с мировым рекордом, а советские болельщики проявили себя не лучшим образом. Они не только поддерживали своих спортсменов, но и громко освистывали их соперников. Для многих видов спорта это обычная практика, но в легкой атлетике так принято не было.

Более того, публика не перестала свистеть и в тот момент, когда Козакевич уже гарантировал себе золото, а боролся лишь за мировой рекорд, принадлежавший французу. Взяв заветные 5,78, поляк продемонстрировал зрителям согнутую в локте руку со сжатым кулаком, одновременно положив на бицепс вторую ладонь. Такой жест считается эквивалентным показу среднего пальца.

«Конечно, это некрасивый жест. Но со злости человек показывает именно такое. Можно сказать, что я поступил невежливо. Но тогда это было нужно. Зрителям надо было показать красную карточку, не мне», — много лет спустя говорил Козакевич.

Но сразу после неприятного инцидента и атлет, и вся польская делегация оправдывались тем, что Владислав обращался к планке, которую преодолел. В МОК поверили в эти объяснения и не стали применять к спортсмену санкций, хотя изначально речь шла чуть ли ни о лишении золотой медали.