Вермахт капитулировал не один раз: вся правда

История окончания Третьего рейха включает несколько этапов, политических компромиссов и юридических уловок, в результате чего появилось сразу несколько версий «окончания войны». Чтобы разобраться в причинах, нужно учесть и военные обстоятельства, и политическую архитектуру послевоенного мира. Читайте о них в материале «‎Рамблера».

В массовом представлении окончание Второй мировой войны в Европе связано с одним конкретным актом капитуляции — подписанием Германией безоговорочной сдачи в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Однако на самом деле вермахт капитулировал не один раз.

Первый акт: Реймс, 7 мая 1945 года

Первый официальный акт капитуляции Германия подписала в Реймсе, в штабе союзников. От Германии документ подписал генерал Альфред Йодль, начальник штаба Верховного командования вермахта. Союзников представляли генерал США Уолтер Беделл Смит и советский генерал Иван Суслопаров. Также присутствовал представитель Франции генерал Франсуа Севез.

Этот акт включал безоговорочную капитуляцию всех вооруженных сил Германии. Она вступала в силу в 23:01 по центральноевропейскому времени 8 мая. Однако Суслопаров, не имея полномочий от Кремля, подписал документ с оговоркой: он подлежит утверждению Советским командованием. СССР счел это подписание политически невыгодным: Сталин настоял на проведении второго акта в Берлине — в столице поверженного врага.

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Второй акт: Берлин, ночь с 8 на 9 мая

Именно этот акт считается окончательной капитуляцией вермахта. Он был подписан в Карлсхорсте — предместье Берлина, где располагалась штаб-квартира маршала Жукова. От Германии документ подписал фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Союзников представляли Георгий Жуков, Артур Теддер (от Великобритании), Карл Спаац (от США) и Жан де Латтр де Тассиньи (от Франции).

По настоянию Сталина, советская сторона добилась проведения капитуляции в Берлине с более значительным представительством. Это отражало новую геополитику: СССР хотел подчеркнуть, что именно он сыграл решающую роль в разгроме нацизма. Кроме того, Москва требовала, чтобы именно эта версия капитуляции считалась основной. Поэтому в СССР День Победы отмечается 9 мая — акт был подписан уже после полуночи по московскому времени.

Почему понадобилось два подписания?

Политическая подоплека двойной капитуляции была очевидной. США и Великобритания уже 7 мая считали войну завершенной. Для СССР было принципиально важно подчеркнуть собственную роль и добиться, чтобы капитуляция имела место не на территории союзников, а в Берлине. Сталин также настаивал на участии высокопоставленного германского военачальника — Кейтеля, в отличие от Йодля, — чтобы акт выглядел максимально значимым.

Советская пропаганда никогда не признавала подписанный в Реймсе документ полноценным окончанием войны. Наоборот, в СССР подчеркивали, что он был «промежуточным» и не отражал статуса победы над Третьим рейхом.

Капитуляции на местах

Кроме центральных актов, в мае 1945 года вермахт капитулировал многократно в разных регионах Европы. Эти «региональные капитуляции» подчеркивали фактическое отсутствие координации в финале войны и высокую степень дезорганизации вермахта.

Некоторые примеры:

Италия: 29 апреля 1945 года была подписана капитуляция немецких войск в Северной Италии.

29 апреля 1945 года была подписана капитуляция немецких войск в Северной Италии. Нидерланды, Дания и Северо-Запад Германии: 4 мая немецкие войска в этих зонах капитулировали перед фельдмаршалом Монтгомери.

4 мая немецкие войска в этих зонах капитулировали перед фельдмаршалом Монтгомери. Норвегия: 8 мая капитулировал гарнизон вермахта, состоявший из более чем 350 000 человек.

8 мая капитулировал гарнизон вермахта, состоявший из более чем 350 000 человек. Чехословакия: после подписания общего акта ещё несколько дней продолжались бои с остатками немецких войск, включая части СС, не желавшие сдаваться Красной армии.

после подписания общего акта ещё несколько дней продолжались бои с остатками немецких войск, включая части СС, не желавшие сдаваться Красной армии. Курляндия (Латвия): группа армий «Курляндия» официально капитулировала 9 мая, хотя сопротивление длилось до последнего.

Юридическая тонкость капитуляции вермахта

Еще один важный нюанс — капитуляция была подписана от имени «вооруженных сил Германии», но не от политического руководства. Гитлер покончил с собой 30 апреля, его преемник гросс-адмирал Карл Дёниц уже находился в плену. Формально капитуляция не была политическим актом — это была сдача армии, а не государства.

Именно поэтому на Потсдамской конференции союзники приняли решение о полной оккупации Германии, роспуске вермахта и запрещении любых форм правопреемства нацистской власти. Германия юридически прекратила существование как субъект международного права — и заново оформилась только после создания двух отдельных государств: ФРГ и ГДР.

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